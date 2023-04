Spis treści: 01 Wyrzucasz wytłaczankę po jajkach? Popełniasz błąd. Mało kto wie o ukrytej funkcji

Kupowane przez nas jajka są najczęściej zabezpieczane wytłaczanką. Papierowe opakowanie ma za zadanie ochronić skorupki przed rozbiciem - amortyzuje wstrząsy, jak i utrzymuje odpowiednie warunki do przechowywania delikatnego produktu, jakim jest jajko. Najczęściej jest wykonywane z masy papierowej. Typowa wytłaczanka ma specjalne wgłębienia, po jednym na każde jajko.

Ciekawostka: nim zaczęto stosować wytłaczanki, jajka przenoszono w koszach. Nie było to najlepszy pomysł, ponieważ często tłukły się w podróży. Pierwszy pojemnik przypominający wytłaczankę stworzył pochodzący z Kanady Joseph Coyle w 1911 roku.

Najczęściej zdarza się, że po wyjęciu jajek, pusta wytłaczanka trafia do kosza. Okazuje się, że pudełko może zyskać drugie życie dzięki kilku funkcjom, o których mało kto wie. Wystarczy szczypta kreatywności, a wytłaczanka może znaleźć zastosowanie w kuchni. To cenna informacja dla tych, którym bliska jest idea "zero waste".

Jeśli już chcemy dać wytłaczance kolejną szansę, pierwszym krokiem powinna być dezynfekcja. To ważne, ponieważ na powierzchni przechowywanych w opakowaniu jajek mogły się znajdować bakterie wywołujące zatrucie.

Wytłaczanka po jajkach sprawdzi się jako miejsce do przechowywania owoców, a przede wszystkim cytrusów. Niektóre z nich pleśnieją, dlatego też wytłaczankę warto przykryć serwetką i dopiero na niej ułożyć owoce. To sprawi, że na dłużej zachowają świeżość.

Wytłaczanka sprawdzi się też jako miejsce do segregacji różnych akcesoriów kuchennych i nie tylko. Możemy w niej umieścić przyrządy służące do dekorowania ciast czy szycia.

Pudełko po jajkach sprawdzi się też w roli... małego ogródka. To dzięki przegródkom, które umożliwią hodowlę niewielkich roślin lub uprawę ziół. Do każdego z otworów wystarczy wsypać trochę ziemi, włożyć nasiona i poczekać, aż zaczną kiełkować. Mini-ogród w wytłaczance będzie stanowił piękną dekorację.

A skoro przy dekoracjach jesteśmy. Wytłaczanka może pełnić również rolę dość oryginalnego pojemniczka na biżuterię. Dzięki wspomnianym już przegródkom o wiele łatwiej będzie odnaleźć się w gąszczu łańcuszków, pierścionków czy kolczyków. Dzięki temu zapomnisz o bałaganie wśród swoich ulubionych błyskotek. Wytłaczanka po jajkach może posłużyć również jako opakowanie do przechowywania świątecznych ozdób.

Czy pudełko po jajkach wygłusza?

Wytłaczanki po jajkach służą również czasem jako tańszy zamiennik akustycznych paneli, chociaż tak naprawdę mają o wiele mniejszy i niezbyt równomierny współczynnik pochłaniania dźwięku. W poradnikach czy na filmach możemy usłyszeć o wygłuszaniu pomieszczeń za pomocą opakowań po jajkach. Chociaż wygląda to efektownie, to wcale nie ma wpływu na lepszą izolację i wygłuszenie pomieszczenia.

