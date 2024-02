Spis treści: 01 Podwyższone grządki w ogrodzie lub na balkonie. Dlaczego warto?

02 Jak zrobić podwyższone grządki? Wybór skrzyni jest kluczowy

03 Czym wypełnić skrzynie? Ziemia ogrodnicza to nie wszystko

Podwyższone grządki w ogrodzie lub na balkonie. Dlaczego warto?

Podwyższone grządki są idealnym rozwiązaniem dla miłośników ogrodnictwa, którzy posiadają niewielką przestrzeń wokół domu, a także tych, którym zależy na efektywnej uprawie warzyw w przydomowym ogródku. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby uprawiać warzywa na balkonach czy tarasach.



Podwyższone grządki to także doskonały sposób na pokonanie ograniczeń związanych z ubogą lub nieodpowiednią glebą. Dzięki nim możemy kontrolować jakość podłoża, wymieniać je i dopasowywać do potrzeb roślin. Poza tym pomagają nam w prosty sposób zniwelować nierówności terenu oraz zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu.



Takie rozwiązanie w ogrodzie nie tylko przełoży się na obfitość plonów, ale również wygodę naszej pracy. To świetna propozycja dla osób starszych oraz wszystkich tych, którzy mają problemy z kręgosłupem i chcą ograniczyć głębokie schylanie się podczas prac ogrodowych.



Dodatkowo wysoko umieszczone grządki zapewniają ochronę przed mniejszymi zwierzętami, które mogą uszkodzić rośliny.

Jak zrobić podwyższone grządki? Wybór skrzyni jest kluczowy

Przed przystąpieniem do uprawy roślin w podwyższonych grządkach, należy wybrać dla nich odpowiednie stanowisko. Warto więc wyznaczyć ciepłe i zaciszne miejsce w ogrodzie lub na tarasie, tak aby rośliny mogły rosnąć w optymalnych warunkach.



Następnie należy zastanowić się nad wymiarami skrzyń do uprawy warzyw. Ich rozmiar będzie zależał od rodzaju roślin, jakie zamierzamy w nich uprawiać. Rośliny o długim systemie korzeniowym, takie jak marchew czy pietruszka, wymagają wyższych skrzyń, które zapewnią im odpowiednią przestrzeń do rozwoju. Z kolei sezonowe zioła i mniejsze warzywa mogą być uprawiane na niższych grządkach. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniej szerokości i długości skrzyń, aby umożliwić wygodną pielęgnację roślin.



Jeśli chodzi o materiał, z którego wykonuje się skrzynie, najczęstszym wyborem jest drewno. Powinno być ono twarde, grube i wytrzymałe. Drewniane skrzynie należy też odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią. Istotne jest także zapewnienie solidnej konstrukcji skrzyni, która może być dodatkowo wzmocniona fundamentem z bloczków betonowych. Dla osób poszukujących alternatywnych rozwiązań skrzynie można także wykonać z betonowych płyt ogrodzeniowych, aluminium, ocynkowanej stali lub kompozytowych desek tarasowych.

Czym wypełnić skrzynie? Ziemia ogrodnicza to nie wszystko

Zdjęcie Wysoko umieszczone grządki zapewniają ochronę przed mniejszymi zwierzętami, które mogą uszkodzić rośliny.

Skrzynie, w których planujemy uprawiać podwyższone grządki, należy też odpowiednio wypełnić. Ważne jest, aby na dnie skrzyni umieścić siatkę na krety, chroniącą rośliny przed niepożądanymi gośćmi. Następnie warto na nią położyć warstwę kartonów, która zabezpieczy podłoże przed chwastami.

Kolejnym krokiem jest ułożenie gałęzi stanowiących drenaż oraz warstwy kompostu i obornika, które będą źródłem składników odżywczych dla roślin. Dopiero na tak przygotowaną "bazę" można wysypać odpowiednie podłoże ogrodnicze, najlepiej wzbogacone dodatkowo kompostem.

