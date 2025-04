Chude mięso - jakie to jest? Dietetycy zalecają włączenie go do codziennej diety

Mięso różni się pod względem zawartości tłuszczu, a jego klasyfikacja zależy od ilości lipidów obecnych w danej części tuszy. Zgodnie z podziałem dietetycznym wyróżniamy:



mięso wysokotłuszczowe - zawartość tłuszczu powyżej 25 proc. (np. boczek),

mięso tłuste - zawartość tłuszczu od 10 proc. do 25 proc. (np. kiełbasy, pasztety, wędzonki),

mięso niskotłuszczowe - zawartość tłuszczu od 3 proc. do 10 proc. (np. podroby),

mięso chude - zawartość tłuszczu poniżej 3 proc. (np. polędwica).

To właśnie w tej ostatniej grupie znajdują się produkty o najwyższej zawartości białka. Regularne spożywanie chudego mięsa pozwala dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych bez zbędnych kalorii pochodzących z tłuszczu.



Najchudsze gatunki mięsa:

drób - pierś z kurczaka lub indyka bez skóry, udka z kurczaka i indyka bez kości i skóry.

królik - jedno z najchudszych mięs o wysokiej wartości odżywczej.

cielęcina - sznycel, łopatka, udziec.

wołowina - polędwica, rostbef, łopatka, mostek.

wieprzowina - schab, polędwiczki, szynka.

Pamiętajmy też, że mięso pochodzące z ekologicznych hodowli, w których zwierzęta karmione są naturalnymi paszami, charakteryzuje się lepszą wartością odżywczą i jest zdrowszym wyborem dla konsumentów.

Dlaczego warto jeść chude mięso? Dostarcza cennych składników odżywczych

Chude mięso to nie tylko źródło wysokiej jakości białka, ale również składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Włączenie go do codziennego jadłospisu może przynieść szereg korzyści zdrowotnych. Dlaczego warto je jeść?



1. To doskonałe źródło białka

Białko odgrywa kluczową rolę w organizmie - jest podstawowym budulcem mięśni, bierze udział w regeneracji tkanek oraz syntezie enzymów i hormonów. Chude mięso dostarcza pełnowartościowego białka zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, których organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować.



Zalety białka zawartego w chudym mięsie:



wspiera regenerację mięśni, szczególnie po wysiłku fizycznym,

utrzymuje uczucie sytości na dłużej, co pomaga w kontroli masy ciała,

bierze udział w procesach odpornościowych i wspomaga produkcję przeciwciał.

Chude mięso to nie tylko kurczak i indyk 123RF/PICSEL

2. Jest korzystne dla zdrowia serca

Chude mięso zawiera znacznie mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż tłuste gatunki mięsa. Nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych prowadzi do wzrostu poziomu "złego" cholesterolu (LDL), co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze.



Wybierając chude mięso, można skutecznie obniżyć ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Dodatkowo jest ono bogatym źródłem witamin z grupy B, które wspomagają pracę układu nerwowego i metabolizm energetyczny.



3. Jest niskokaloryczne i wskazane na diecie redukcyjnej

Chude mięso to świetny wybór dla osób dbających o sylwetkę lub będących na diecie redukcyjnej. W porównaniu do tłustych gatunków dostarcza mniej kalorii, a jednocześnie syci na dłużej, co pomaga w kontrolowaniu apetytu.



Oto jak przyrządzać chude mięso, by zachować jego wartości odżywcze:



gotowanie na parze lub w wodzie,

pieczenie w piekarniku bez dodatku tłuszczu,

grillowanie na patelni grillowej lub grillu elektrycznym,

duszenie z dodatkiem ziół i warzyw.

Unikanie smażenia na głębokim tłuszczu pozwala zachować niską kaloryczność potrawy oraz maksymalną ilość wartościowych składników odżywczych.

