Jak działa air fryer?

Zasada działania air fryera opiera się na szybkim ruchu cyrkulacyjnym gorącego powietrza, które w krótkim czasie podgrzewa umieszczone w urządzeniu jedzenie. Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że przyrządzone w ten sposób posiłki są znacznie zdrowsze, ponieważ do przygotowania wymagają jedynie minimalnej ilości oleju. Z tego względu air fryer można także spotkać pod nazwą "frytownica beztłuszczowa".

Air fryery zwykle są wyposażone w kilka programów umożliwiających pieczenie, odgrzewanie, smażenie, a nawet suszenie. To wszechstronne sprzęty, które w dzisiejszych czasach są obecne w niejednej kuchni.

Tych produktów nie wkładaj do air fryera

Korzystając z air fryera należy przestrzegać pewnych zasad, by zapewnić sobie odpowiednie bezpieczeństwo oraz jakość posiłków. Chodzi tutaj przede wszystkim o niewkładanie pewnych produktów do urządzenia.

Do air fryera nie należy wkładać niektórych warzyw zawierających dużo wody (na przykład ogórków). W przeciwnym razie mogą uzyskać nieapetyczną konsystencję. Co więcej - w przypadku warzyw liściastych, takich jak jarmuż czy rukola - mogą one wpaść w elementy grzewcze i doprowadzić do nieszczęścia. Chcąc przyrządzić warzywa w air fryerze warto użyć specjalnych nakładek lub programu gotowania na parze (o ile urządzenie takowy posiada).

Tłuste mięso to kolejny produkt, który nie powinien trafić do urządzenia, a przynajmniej nie bez specjalnych osłon, które zapobiegną rozpryskiwaniu tłuszczu i dymieniu. Dodatkowo - przed włożeniem mięsa do air fryera dobrze jest je przedtem pokroić na mniejsze kawałki. Jeżeli zależy nam na czasie, to grubszy kawałek mięsa może nie zdążyć się upiec i pozostanie w środku surowy.

Ostrożność powinniśmy zachować również wtedy, gdy chcemy w air fryerze przygotować posiłki z dużą zawartością sera. W takiej sytuacji nietrudno o zabrudzenie grzałki, przypalenie oraz uszkodzenie sprzętu.

Nie tylko żywność. Do air fryera nie wkładaj tych akcesoriów

Co ważne - niektóre akcesoria także nie nadają się do umieszczania w air fryerze. Chodzi tutaj przede wszystkim o plastikowe naczynia i sztućce - wskutek wysokiej temperatury mogą się one stopić i uszkodzić urządzenie. Podobnie sprawa wygląda ze zwykłym szkłem (nieżaroodpornym) oraz porcelaną ozdobną - umieszczenie w air fryerze tych akcesoriów może doprowadzić do ich zniszczenia. Ponadto, do air fryera lepiej nie wkładać szczelnie zamkniętych pojemników - w przeciwnym razie mogą wybuchnąć wskutek wzrostu ciśnienia.

Do air fryera można za to wkładać naczynia żaroodporne lub specjalne foremki stworzone specjalnie z myślą o tego rodzaju urządzeniach. Przed włożeniem rzeczonych przyborów do środka, warto upewnić się, że nie będą one zakłócały cyrkulacji powietrza, ani dotykały elementów grzewczych air fryera.

