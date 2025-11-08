Nie wkładaj tego do air fryera. Błąd, który może kosztować cię nowy sprzęt

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Air fryer to urządzenie, które w znaczący sposób może ułatwić gotowanie i zastąpić piekarnik bądź patelnię. Z tego względu owo urządzenie stanowi nieodłączny element w wielu kuchniach. Warto jednak pamiętać o tym, że niektórych produktów nie należy wkładać do air fryera. W przeciwnym razie można uszkodzić sprzęt lub znacząco obniżyć jakość posiłku.

Czego nie wkładać do air fryera?
Czego nie wkładać do air fryera?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak działa air fryer?
  2. Tych produktów nie wkładaj do air fryera
  3. Nie tylko żywność. Do air fryera nie wkładaj tych akcesoriów

Jak działa air fryer?

Zasada działania air fryera opiera się na szybkim ruchu cyrkulacyjnym gorącego powietrza, które w krótkim czasie podgrzewa umieszczone w urządzeniu jedzenie. Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że przyrządzone w ten sposób posiłki są znacznie zdrowsze, ponieważ do przygotowania wymagają jedynie minimalnej ilości oleju. Z tego względu air fryer można także spotkać pod nazwą "frytownica beztłuszczowa".

Air fryery zwykle są wyposażone w kilka programów umożliwiających pieczenie, odgrzewanie, smażenie, a nawet suszenie. To wszechstronne sprzęty, które w dzisiejszych czasach są obecne w niejednej kuchni.

Tych produktów nie wkładaj do air fryera

Korzystając z air fryera należy przestrzegać pewnych zasad, by zapewnić sobie odpowiednie bezpieczeństwo oraz jakość posiłków. Chodzi tutaj przede wszystkim o niewkładanie pewnych produktów do urządzenia.

Do air fryera nie należy wkładać niektórych warzyw zawierających dużo wody (na przykład ogórków). W przeciwnym razie mogą uzyskać nieapetyczną konsystencję. Co więcej - w przypadku warzyw liściastych, takich jak jarmuż czy rukola - mogą one wpaść w elementy grzewcze i doprowadzić do nieszczęścia. Chcąc przyrządzić warzywa w air fryerze warto użyć specjalnych nakładek lub programu gotowania na parze (o ile urządzenie takowy posiada).

Tłuste mięso to kolejny produkt, który nie powinien trafić do urządzenia, a przynajmniej nie bez specjalnych osłon, które zapobiegną rozpryskiwaniu tłuszczu i dymieniu. Dodatkowo - przed włożeniem mięsa do air fryera dobrze jest je przedtem pokroić na mniejsze kawałki. Jeżeli zależy nam na czasie, to grubszy kawałek mięsa może nie zdążyć się upiec i pozostanie w środku surowy.

Ostrożność powinniśmy zachować również wtedy, gdy chcemy w air fryerze przygotować posiłki z dużą zawartością sera. W takiej sytuacji nietrudno o zabrudzenie grzałki, przypalenie oraz uszkodzenie sprzętu.

Nowoczesna frytkownica beztłuszczowa w białym kolorze stoi na jasnym blacie kuchennym, obok metalowa kratka, w tle piekarnik, doniczka z czerwoną poinsecją i dekoracja domu.
Korzystając z air fryera należy przestrzegać pewnych zasadCanva ProINTERIA.PL

Nie tylko żywność. Do air fryera nie wkładaj tych akcesoriów

Co ważne - niektóre akcesoria także nie nadają się do umieszczania w air fryerze. Chodzi tutaj przede wszystkim o plastikowe naczynia i sztućce - wskutek wysokiej temperatury mogą się one stopić i uszkodzić urządzenie. Podobnie sprawa wygląda ze zwykłym szkłem (nieżaroodpornym) oraz porcelaną ozdobną - umieszczenie w air fryerze tych akcesoriów może doprowadzić do ich zniszczenia. Ponadto, do air fryera lepiej nie wkładać szczelnie zamkniętych pojemników - w przeciwnym razie mogą wybuchnąć wskutek wzrostu ciśnienia.

Do air fryera można za to wkładać naczynia żaroodporne lub specjalne foremki stworzone specjalnie z myślą o tego rodzaju urządzeniach. Przed włożeniem rzeczonych przyborów do środka, warto upewnić się, że nie będą one zakłócały cyrkulacji powietrza, ani dotykały elementów grzewczych air fryera.

Zobacz również:

Jak przygotować soczystego kurczaka we frytkownicy beztłuszczowej?
Kuchnia

Najpierw mięso namocz w tej miksturze. Będzie idealnie soczyste

Natalia Jabłońska

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": MarchwiakPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze