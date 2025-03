Air fryer , nazywany potocznie frytkownicą beztłuszczową , to urządzenie kuchenne, które zdecydowanie skraca czas przygotowania posiłków, a w zależności od modelu sprzętu i producenta, można w nim m.in. gotować na parze, dusić, smażyć i piec . Z powodzeniem może również posłużyć do odgrzewania potraw .

Obróbka termiczna w takim urządzeniu polega na rozprowadzaniu w wewnętrznej komorze gorącego powietrza , które wiruje i ogrzewa np. mięso lub rybę. Zdecydowana większość modeli dostępnych na rynku posiada zaprogramowane funkcje, które dostosowane są do konkretnej potrawy, w zależności, np. jaki rodzaj mięsa chcemy przygotować.

Wspomniane urządzenie z powodzeniem możemy wykorzystać do przygotowania deseru w postaci pysznego ciasta o nazwie zebra . Jak to zrobić?

Do przygotowania ciasta we frytkownicy beztłuszczowej, potrzebujesz następujących składników:

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

Do miski wkładamy białka jaj i ubijamy na sztywną pianę , a podczas tego procesu etapami dodajemy cukier . Kolejny etap polega na dodaniu żółtek , nie zapominając o ciągłym ubijaniu.

Mąkę, cukier wanilinowy i proszek do pieczenia należy przesiać i dodać całość do naszej ubitej piany z białek i żółtek. Następnie do tej samej miski bardzo powoli wlewamy wodę gazowaną i delikatnie mieszamy.