Jak działa urządzenie typu "Air Fryer"?

"Air Fryer", nazywany potocznie frytkownicą beztłuszczową, to urządzenie kuchenne, które zdecydowanie skraca czas przygotowania posiłków, a w zależności od modelu sprzętu i producenta, można w nim m.in. gotować na parze, dusić, smażyć i piec. Z powodzeniem może również posłużyć do odgrzewania potraw.

Obróbka termiczna w takim urządzeniu polega na rozprowadzaniu w wewnętrznej komorze gorącego powietrza, które wiruje i ogrzewa np. mięso lub rybę. Zdecydowana większość modeli dostępnych na rynku posiada zaprogramowane funkcje, które dostosowane są do konkretnej potrawy, w zależności, np. jaki rodzaj mięsa chcemy przygotować.

Pierś z kurczaka w urządzeniu "Air Fryer" - składniki

Do przygotowania piersi z kurczaka we frytkownicy beztłuszczowej powinniśmy sięgnąć po kilka przypraw, z których sporządzimy aromatyczną marynatę do mięsa. W tym celu potrzebujesz:

4 filety z piersi kurczaka,

3/4 łyżeczki czosnku w proszku,

3/4 łyżeczki cebuli w proszku,

pół łyżeczki suszonej pietruszki,

pół łyżeczki wędzonej papryki,

szczyptę pieprzu cayenne,

sól,

oliwę.

Pierś z kurczaka w urządzeniu "Air Fryer" - przepis

Jeśli filet jest zbyt gruby, należy przekroić go wzdłuż. Do naczynia wlewamy 6 szklanek zimnej wody i wsypujemy 1/6 szklanki soli, całość mieszamy do momentu, aż sól dokładnie się rozpuści. Do tak przygotowanej mikstury wkładamy kurczaka i chowamy do lodówki na półtorej godziny.

Po tym czasie wyjmujemy kurczaka z wody i dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Do niewielkiego naczynia wsypujemy sól i resztę sypkich przypraw. Na kurczaka aplikujemy odrobinę oliwy i dokładnie rozprowadzamy ją po mięsie. Następnie na kurczaka wsypujemy wymieszane przyprawy i dokładnie rozprowadzamy je po mięsie.

Kurczaka przekładamy do koszyka "Air Fryer" i smażymy partiami w temperaturze 190 st. C przez ok. 8 minut z każdej strony. Jeśli nasze urządzenie jest wyposażone w program przeznaczony do smażenia piersi z kurczaka, możemy go z powodzeniem użyć, wówczas Air Fryer dostosuje automatycznie czas smażenia i temperaturę.

