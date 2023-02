Nie zamrażaj smażonego! Dlaczego jest to fatalny błąd?

Porady

Istnieje niejeden sposób, by przedłużyć trwałość jedzenia. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście zamrażanie. Wiele produktów trafia do naszej domowej zamrażarki. I bardzo dobrze, gdyż marnotrawienie żywności to jeden z głównych grzechów współczesności. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mrożenie nie jest wskazane w przypadku smażonych potraw. Dlaczego?

Zdjęcie Smażone warzywa / 123RF/PICSEL