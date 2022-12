Spis treści: 01 Gazy w jelitach to zjawisko fizjologiczne

02 Skąd się biorą gazy w jelitach i co je wzmaga?

03 Objawy nadmiernej ilości gazów w jelitach

04 Domowe sposoby, czyli jak wypuścić gazy z jelit?

Gazy w jelitach to zjawisko fizjologiczne

Produkcja gazów jelitowych jest naturalnym i prawidłowym procesem. Szacuje się, że zdrowy, dorosły człowiek może mieć ich w sobie około 200 - 600 mililitrów (w zależności od diety) i mniej więcej tyle uwalnia nasz organizm w ciągu doby. Nie zawsze odbywa się to przez odbyt, gazy ulegają także jelitowej absorpcji. Niestety niektóre osoby mają skłonność do gromadzenia się ich w nadmiernej ilości, co jest przyczyną wzdęć.

Skąd się biorą gazy w jelitach i co je wzmaga?

Majtki na noc to zły pomysł. Sprawdź, dlaczego lepiej spać bez nich

Domowe syropy i mikstury na odporność organizmu. Działają jak tarcza na wirusy

Jak pić, żeby sobie nie zaszkodzić? Proste triki na zakrapiane imprezy

Czy stawianie baniek jest skuteczne? O opinię zapytaliśmy eksperta Gazy w jelitach mogą pochodzić zasadniczo z trzech źródeł: połykania powietrza podczas mówienia, powstają podczas trawienia pokarmów lub fermentacji niestawionego pożywienia. Zdarza się również, że gazy powstają w wyniku zmiany składu flory bakteryjnej jelit lub jej przerostu, co zdarza się po operacjach jamy brzusznej, przy długotrwałym przyjmowaniu leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego oraz w starszym wieku. Jeśli gazy wywołane są przerostem flory bakteryjnej, stosuje się terapię antybiotykową.

Powodem nadmiaru gazów w jelitach mogą być także nietolerancje pokarmowe. Przykładem może być nietolerancja laktozy. W naszym organizmie jest zbyt mało enzymu, który pozwala trawić dwucukry zawarte w mleku, w efekcie powstają gazy i wzdęcia.



Reklama

Zdjęcie Przerost flory bakteryjnej może wywoływać nadmierną produkcję gazów / 123RF/PICSEL

Innym przykładem nietolerancji pokarmowej, która powoduje gazy i wzdęcia, jest nietolerancja glutenu zawartego między innymi w pszenicy. Osoby borykające się z tym problemem bardzo często odczuwają wzdęcia po zjedzeniu chleba czy produktów mącznych. Jednak wyeliminowanie ich z diety pozwala skutecznie rozprawić się z tym problemem. Można również mąkę pszeniczną zastąpić produktem z innych zbóż np. mąką ryżową czy owsianą.

Nietolerancja glukozy, insulinooporność — to kolejne przykłady sytuacji, w której organizm nie radzi sobie prawidłowo z trawieniem, w tym przypadku cukru — glukozy. W efekcie w jelitach powstają gazy i wzdęcia.

Zaburzenia flory jelitowej oraz nietolerancje pokarmowe zdarzają się nierzadko, ale w gruncie rzeczy najczęstszym powodem nadmiernej ilości gazów w jelitach jest dieta. Każdy zapewne słyszał o tym, że warzywa strączkowe, cebulowe czy kapusta wzmagają produkcje gazów. Natomiast mniej osób zdaje sobie sprawę, że powodem ich powstawania mogą być też:

napoje gazowane,

tłuste, ciężkostrawne, smażone potrawy,

żywność wysokoprzetworzona,

słodycze,

produkty bogate w błonnik pokarmowy np. ciemne pieczywo czy otręby,

jaja.

Tych produktów unikaj przed zbliżeniem. Lista może zaskoczyć



Objawy nadmiernej ilości gazów w jelitach

Częste, trudne do powstrzymania wydalanie gazów, wzdęty, czasem wręcz boleśnie, brzuch znacznie obniżają komfort życia pacjentów. Bywają one tak uciążliwe, że niektóre osoby zgłaszają się do lekarzy z tym problemem. Szacuje się, że może on dotyczyć nawet 30 proc. Polaków! Wśród najczęstszych objawów zalegających w jelitach gazów można wymienić:

zaparcia,

wzdęcia,

brak apetytu,

burczenie w brzuch,

przelewanie się wody w brzuchu,

przykry zapach z ust,

nudności,

brak apetytu,

nadmierne wydalanie gazów,

powiększony obwód w pasie,

wzdęty, twardy, odstający brzuch.



Zdjęcie Gromadzenie się gazów w jelitach jest zwykle efektem przejedzenia / Picsel / 123RF/PICSEL

Objawów nadmiernej ilości gazów w jelitach nie należy lekceważyć, ponieważ mogą one być jednym z objawów znacznie poważniejszych schorzeń i chorób takich jak:

choroby zapalne jelit,

wrzody jelita grubego,

choroba Leśniowskiego-Crohna,

zespół jelita drażliwego,

celiakia,

zespół metaboliczny,

cukrzyca.

Szwankuje cały układ pokarmowy. Cierpiący na tę chorobę zawsze muszą być blisko toalety



Domowe sposoby, czyli jak wypuścić gazy z jelit?

W aptekach można znaleźć leki sprzedawane bez recepty, których zadaniem jest redukcja gazów w jelitach i uporanie się ze wzdęciami. Jednak, zamiast od razu sięgać po środki farmakologiczne, warto rozważyć domowe metody na gazy w jelitach.

Pierwszym i podstawowym jest zmiana diety. Najczęściej osoby borykające się z nadmierną produkcjom gazów niezdrowo się odżywiają, jedząc wiele tłustych, wysokoprzetworzonych czy słodkich pokarmów. Czasem jednak także zdrowa dieta może wywoływać tego typu problemy. Szczególnie na początku, gdy organizm “przyzwyczaja się" do nowych pokarmów w diecie. Jeśli jednak problem nie minie, a nasza dieta zakłada pokarmy bogate w błonnik, warto rozważyć jej modyfikację i starać się jeść lekkostrawne posiłki.



Instagram Post Rozwiń

Najskuteczniejsze domowy sposoby na gazy w jelitach? Eliminacja (bądź ograniczenie) z diety pokarmów, po których zauważamy wzmożoną produkcję gazów. Oczywiście z rozsądkiem i umiarem, jeśli wiele produktów wywołuje u nas tego typu objawy — należy skonsultować się z lekarzem.

Jak wypuścić gazy z jelit? Okazuje się, że skuteczną metodą są ćwiczenia. Badania dowodzą, że niezbyt forsowana, ale regularna aktywność fizyczna w znacznym stopniu przyczynia się do perystaltyki jelit, zmniejsza produkcję gazów i redukuje powstawanie wzdęć. Zatem jak pozbyć się gazów? Po obfitym posiłku udać się na spacer.

Domowe sposoby na gazy w jelitach i wzdęcia to także ziołowe herbatki oraz odpowiednie przyprawy dodawane do posiłków. Nie bez powodu warto dodawać majeranek do fasolki po bretońsku. Ma on nie tylko podkręcić jej smak, ale również zapobiegać powstawaniu wzdęć. Innym przykładem zioła, które zapobiega nadmiernej produkcji gazów w jelitach, jest kminek. Dlatego warto dodawać go do kapusty czy bigosu — poprawi smak i uwolni nas od kłopotliwych dolegliwości.



Instagram Post Rozwiń

Jak wypuścić gazy z jelit? Łyżeczkę mielonego siemienia lnianego zalać wrzątkiem, dobrze wymieszać i chwilę odczekać. Wypić jeszcze ciepłe. Innym przykładek herbatki, która pomaga doraźnie i profilaktycznie jest napar z owoców kolendry (dostępne w aptekach). Należy je rozdrobić w moździerzu, zalać szklanką wrzątku i parzyć przez 10 minut. Następnie wywar odcedzić i wypić. Skuteczna domowa metoda na gazy w jelitach to także ssanie plasterka imbiru.



Nigdy nie można zapominać także o odpowiednim nawadnianiu. Walcząc z gazami i wzdęciami dużo pij!

Jeśli domowe sposoby oraz wyeliminowanie z diety pokarmów wzdymających, ciężkostrawnych i słodyczy nie pomaga, to sygnał, że należy udać się do lekarza, bo gazy w jelitach mogą być objawem poważniejszych schorzeń.



Jak zrobić napój na wzdęcia i gazy?