Spis treści: Najbardziej naturalny nawóz do kwiatów. Stosowały go od lat nasze babki Dlaczego obornik działa tak skutecznie? Liście rosną jak szalone Jak użyć obornika przy roślinach doniczkowych? Banalny sposób

Najbardziej naturalny nawóz do kwiatów. Stosowały go od lat nasze babki

W sklepach ogrodniczych jest obecnie cała masa nawozów do wyboru. Gotowe mieszanki są niezwykle łatwe do użycia, ale nie zapominajmy o domowych, starych sposobach, które genialnie sprawdzały się przez lata miłośnikom ogrodnictwa.

Jednym z najstarszych i najbardziej skutecznych nawozów jest obornik. Jest to dość kontrowersyjny sposób użyźniania gleby, zwłaszcza tej w doniczkach, gdy kwiaty stoją w domu, gdyż obornik powstaje z odchodów zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, konie czy kury, wymieszanych ze ściółką (np. ze słomy).

Po użyciu obornika wiele osób obserwuje pojawienie się nowych liści 123RF/PICSEL

Wysuszony i odpowiednio przekompostowany obornik staje się cennym źródłem składników odżywczych, które mogą doskonale wspomóc rozwój roślin doniczkowych.

Oczywiście kontrowersje dotyczą higieny i zapachu w mieszkaniu. Faktycznie, świeży obornik ma intensywny zapach, dlatego nie nadaje się do stosowania w mieszkaniu.

Jednak granulowany lub suszony obornik jest praktycznie bezwonny i całkowicie bezpieczny dla użytku wewnątrz. To właśnie takie formy najlepiej wybierać do kwiatów doniczkowych.

Dlaczego obornik działa tak skutecznie? Liście rosną jak szalone

Wiele osób stosujących ten naturalny nawóz, dostrzega dużą zmianę w swoich roślinach po jego użyciu. Rośliny rosną zdrowe i wypuszczają częściej nowe liście.

Dlaczego tak się dzieje? Obornik zawiera naturalne związki azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu, czyli wszystkich podstawowych pierwiastków potrzebnych roślinom do wzrostu. Działa powoli, stopniowo uwalniając składniki pokarmowe, dzięki czemu nie grozi przenawożeniem.

Dodatkowo poprawia strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i wspiera rozwój pożytecznych mikroorganizmów.

Jak użyć obornika przy roślinach doniczkowych? Banalny sposób

W domowych warunkach najlepiej wymieszać obornik z ziemią w proporcji ok. 1 część obornika na 4-5 części ziemi. Jak widać, nie jest to duża ilość nawozu.

Jednak dla roślin już rosnących można posypać cienką warstwą granulatu na wierzchu doniczki i delikatnie podlać wodą, aby składniki zaczęły się uwalniać.

Nawóz sprawdzi się np. dla monstery 123RF/PICSEL

Warto także wiedzieć, że taki nawóz najlepiej sprawdza się przy roślinach o większym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze, takich jak:

monstery

fikusy

draceny

paprocie

geranium

pelargonie

Z kolei delikatniejsze rośliny, np. storczyki lub sukulenty, mogą źle znosić tak silny nawóz. W ich przypadku lepiej zastosować łagodniejsze rozwiązania.

"Ewa gotuje". Scypa. Zupa z ziemniaków i maślanki Polsat