Kochia - letni cyprysik idealny do polskiego ogrodu

Kochia, inaczej mietelnik żakula, to roślina jednoroczna pochodząca z Azji Środkowej, naturalnie występuje też na południu Europy. Charakteryzuje się ładnym, gęstym i kulistym pokrojem - drobne gałązki latem pokrywają się włochatymi listkami o intensywnie zielonej i lekko srebrzystej barwie. Jesienią wybarwiają się na intensywny pomarańczowo-czerwony kolor. Wtedy też z rośliny można pozyskać nasiona do rozmnożenia w kolejnym sezonie. Wysiewa się je w marcu, a w kwietniu po przymrozkach wysiewki można umieścić w gruncie. Jeśli jednak posadzimy je w żyznej ziemi, jest duża szansa, że kochia rozsieje się sama i zostanie w ogrodzie na zawsze bez naszej pomocy.

Kochia - zasady uprawy i pielęgnacji

Letni cyprysik jest bardzo prosty w uprawie i pielęgnacji. Potrzebuje jedynie słonecznego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Preferuje też lekko wilgotną, przepuszczalną glebę o zasadowym odczynie. Poradzi sobie jednak nawet w nieco piaszczystym podłożu. Jedyne, czego kochia nie znosi, to nadmierna wilgoć - nawet w sezonie letnim podlewanie może być skąpe i rzadkie. Roślina jest też odporna na choroby i szkodniki. Nie wymaga nawożenia, ale stosowanie preparatów do roślin zielonych może przyspieszyć jej wzrost. Kochia osiąga od 30 cm do nawet 150 cm wysokości.

Kochia idealnie nadaje się do tworzenia efektownych szpalerów 123RF/PICSEL

Jak zaaranżować kochię w ogrodzie?

Kochia wprowadzi do ogrodu lekkość i powiew świeżości - jesienią od razu przyciąga wzrok i przyćmiewa inne rośliny - nie bez przyczyny nazywana jest "płonącą trawą". Idealnie komponuje się z innymi roślinami śródziemnomorskimi, takimi jak lawenda, szałwia czy werbena. Na jej tle efektownie będą się też prezentować popularne w naszym klimacie begonie, aksamitki, cynie, floksy czy astry.

Kochia może być też jednak efektownym soliterem, a uprawiana w donicy nada wyjątkowy styl aranżacjom na balkonie czy tarasie. Idealnie nadaje się również do obsadzania szpalerów wysypanych kamykiem lub korą.

