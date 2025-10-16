Spis treści: Kiedy przenieść pelargonię do pomieszczenia? Przytnij pelargonię przed zimowaniem Zimowanie pelargonii. Najważniejsze zasady Jak długo trwa zimowanie pelargonii?

Pelargonie to rośliny wieloletnie - dzięki temu możemy je przezimować i cieszyć się ich barwnymi kwiatami w kolejnym sezonie. Nie jest to skomplikowany proces, ponieważ wystarczy przestrzegać kilku zasad. Proste triki sprawią, że za kilka miesięcy pelargonia rozkwitnie w całej okazałości.

Kiedy przenieść pelargonię do pomieszczenia?

Kiedy rozpoczyna się zimowanie pelargonii? Zależy to od wielu czynników. To roślina, która potrafi być piękną ozdobą przez naprawdę długi czas. Kwitnie od maja od października, a do tego jest odporna na wiatr i chłód. Jednak gdy temperatury stają się niskie i prognozy wieszczą nadchodzące przymrozki, pelargonię należy przenieść do pomieszczenia. Przyjmuje się, że roślina może pozostać na balkonie czy tarasie do momentu, gdy temperatura nie spadnie poniżej zera. Zatem odpowiednim terminem na rozpoczęcie zimowania może być koniec października.

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych roślin w Polsce 123RF/PICSEL

Przytnij pelargonię przed zimowaniem

Pelargonii nie należy nawozić na dwa miesiące przed zimowaniem - to ważne, ponieważ dawka składników odżywczych pobudzi roślinę do wegetacji. A zimowanie ma odwrotny cel: umożliwienie pelargonii przejście w stan spoczynku.

Do zimowania należy wybrać zdrowe i silne okazy, które nie zostały zaatakowane przez szkodniki czy choroby. Przed nastaniem pierwszych przymrozków z pelargonii usuwamy zwiędłe liście, obumarłe i uszkodzone części i pędy, które są zbyt długie. Przygotowując pelargonię do zimowania, najpierw należy ją przyciąć. Roślinie powinno zostać od 15 do 20 cm pędów. W takiej formie przenosimy roślinę do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia.

Optymalna temperatura powinna wynosić od 6 do 10 st. C. Pelargonie wielokwiatowe potrzebują nieco więcej ciepła, dlatego w ich przypadku idealnym miejscem będzie wnętrze, w którym temperatura wynosi od 12 do 15 st. C.

Zimowanie pelargonii. Najważniejsze zasady

Pelargonia już w pomieszczeniu? Czas na kolejne kroki. W trakcie zimowania należy pamiętać o kilku zasadach. Oto i one:

Pamiętaj o regularnym podlewaniu pelargonii. Zadbaj o pojemnik z możliwością odprowadzenia wody. Roślinę trzymaj z dala od grzejników i innych źródeł ciepła. Nie stawiaj jej na parapecie. W trakcie zimowania nie serwuj pelargonii nawozu.

Wspomniane podlewanie to ważna czynność. Roślinę należy podlewać raz na dwa tygodnie. Na bieżąco sprawdzajmy też, czy podłoże nie jest przeschnięte. Wodę należy wlewać nie wprost do doniczki, a na podstawkę pod pojemnikiem. Jeśli o to nie zadbamy, narazimy roślinę na gnicie i ryzyko chorób grzybiczych.

Pelargonie po zimie powinny być wybudzane stopniowo. 123rf.com 123RF/PICSEL

Jak długo trwa zimowanie pelargonii?

W lutym roślinę dobrze jest przenieść do cieplejszego wnętrza, z dużą ilością światła. Wtedy rozpoczyna się kolejny etap: mocniejsze podlewanie z dodatkiem nawozu. Taka mieszanka pobudzi pelargonię do wzrostu.

W wybudzaniu pomoże też cieplejsze pomieszczenie, w którym temperatura powinna być o 4 st. C wyższa niż do tej pory.

Pelargonie na zewnątrz przenosimy wtedy, gdy mija już ryzyko przymrozków. Zazwyczaj najlepszy termin przypada pod koniec maja.

Dominik Strzelec zdradza najlepsze sposoby zabezpieczania roślin przed zimą Polsat Polsat