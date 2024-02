Spis treści: 01 Dlaczego warto pić czerwoną herbatę? Oto jej właściwości

Czerwona herbata to napar z liści krzewu herbacianego, które zostały wysuszone i poddane fermentacji nieenzymatycznej. Proces ten sprawia, że herbata ta staje się bogatym źródłem antyoksydantów, co przekłada się na wiele korzyści zdrowotnych.



Zawartość związków antyoksydacyjnych w czerwonej herbacie pomaga neutralizować szkodliwe działanie wolnych rodników, chroniąc nas przed przedwczesnym starzeniem. Ponadto istnieje związek między spożywaniem czerwonej herbaty a zmniejszonym ryzykiem rozwoju nowotworów oraz chorób neurodegeneracyjnych, takich jak parkinson czy alzheimer.



Czerwona herbata działa też przeciwzapalnie, wspiera nasz organizm w zwalczaniu infekcji spowodowanych przez bakterie czy wirusy. Dodatkowo pomaga w szybszej regeneracji organizmu podczas chorób.



Co więcej, dzięki dużej zawartości kofeiny, czerwona herbata doskonale sprawdza się jako napój pobudzający. Wpływa pozytywnie na zdolności poznawcze, zapamiętywanie i uczenie się.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że czerwona herbata ma właściwości odchudzające. Związki w niej zawarte korzystnie wpływają na trawienie, regulują wydzielaną żółć, oraz pomagają w obniżeniu poziomu "złego" cholesterolu.



Regularne picie czerwonej herbaty przyspiesza przemianę materii, co wspomaga proces spalania tłuszczu i może być pomocne podczas diety odchudzającej.

Z uwagi na kofeinę zawartą w herbacie czerwonej, najlepiej spożywać ją rano lub też po południu. Dzięki temu skorzystamy z jej właściwości pobudzających. Ważne jest jednak, aby odczekać przynajmniej 30 minut po posiłku przed sięgnięciem po filiżankę herbaty. To właśnie wtedy wykazuje najlepsze działanie. Poza tym może ona obniżać wchłanianie żelaza z żywności, dlatego nie warto sięgać po nią zaraz po posiłku.



Dziennie nie powinniśmy spożywać więcej niż trzy filiżanki herbaty czerwonej.



