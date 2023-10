Spis treści: 01 Działanie herbaty z igieł sosny

02 Sosnowe igły - kiedy je zbierać?

03 Napar i odwar z igieł sosny - przepisy

04 Dawkowanie i przeciwwskazania

Działanie herbaty z igieł sosny

Igły sosny nie stanowią jedynie ozdoby tego wyjątkowego drzewa. W ich wnętrzu kryją się liczne witaminy, minerały, olejki eteryczne oraz inne cenne substancje. Surowiec stanowi doskonałe źródło witaminy C, będącej silnym antyoksydantem, zwalczającym wolne rodniki. To właśnie ona odpowiada za spowolnienie postępujących procesów starzenia. Witamina ma również spore znaczenie dla podniesienia naturalnej odporności, a w duecie z olejkami dodaje energii i poprawia nastrój.

Bogactwo alfa- i beta-pinenu, beta-felandrenu, kamfenu, kamfory czy borneolu sprawia, że napar z igieł sosny wykazuje właściwości:

antybakteryjne,

antyseptyczne,

moczopędne,

przeciwgorączkowe,

przeciwzapalne,

rozkurczowe,

wykrztuśne.

Napar sosnowy szybko łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, pomaga zwalczyć uporczywy katar, kaszel oraz drapiący ból gardła. Dzięki działaniu antybakteryjnemu ekspresowo pozbywa się szkodliwych drobnoustrojów, a właściwości moczopędne oczyszczają organizm, ułatwiając mu powrót do zdrowia.

Sosnowe igły - kiedy je zbierać?

Zdrowotny napar z powodzeniem przygotujemy na bazie własnoręcznie zebranych igieł sosnowych. Osoby od lat przygotowujące napój w domowym zaciszu polecają, by robić zapas igieł od wiosny do wczesnej jesieni. Pamiętajmy jednak, by absolutnie nie pozyskiwać ich z obszarów objętych ochroną, m.in. rezerwatów przyrody.

Specjaliści odradzają także wkładanie do koszyków igieł znajdujących się zbyt blisko ruchliwych dróg, gdyż będą one bardzo zanieczyszczone. Złym pomysłem jest zbieranie sporej ilości surowca z jednego drzewa lub gałęzi, gdyż prowadzi do nadmiernego ich ogołocenia. Suszone igły sosny kupimy także w sklepach zielarskich. Wybierając taki produkt, możemy mieć pewność, że będą wolne od zanieczyszczeń.

Napar i odwar z igieł sosny - przepisy

Herbatę z aromatycznych igieł sosny możemy przygotować na dwa podstawowe sposoby. W zależności od tego, który wybierzemy, otrzymamy napar albo odwar. Do przygotowania pierwszego potrzebujemy czterech pełnych łyżek igliwia, dwóch szklanek wrzątku oraz jednej łyżki miodu. Zaczynamy od dokładnego opłukania igieł pod bieżącą wodą, a następnie wrzucamy je do szklanki, zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na ok. 30 minut do zaparzenia. Po tym czasie przecedzamy napar do czystego kubka i dosładzamy miodem. Co ważne, wrzątek możemy także zastąpić podgrzanym mlekiem, które dodatkowo załagodzi ból gardła.

Domowy odwar wymaga dokładnego opłukania ½ szklanki igieł sosnowych, które następnie drobno kroimy, wrzucamy do garnka napełnionego dwoma szklankami wrzącej wody i podgrzewamy przez 15-20 minut. Tak przygotowana herbata będzie miała delikatnie żółty kolor i łagodny smak. Można pić ją na gorąco lub poczekać do wystudzenia i dosłodzić miodem. Zapas odwaru bez problemu przechowamy w lodówce.

Dawkowanie i przeciwwskazania

Specjaliści doradzają, by w sezonie wzmożonych przeziębień oraz szalejących infekcji pić napar z igieł sosnowych ok. 4-6 razy dziennie po 150-200 ml. Dawka ta dotyczy wyłącznie osób dorosłych. Dzieciom zaleca się maksymalnie 100 ml herbaty, ale dopiero po ukończeniu 7. roku życia. Ostatnią porcję napoju podczas choroby najlepiej przyjąć do godziny 18, gdyż ma działanie wykrztuśne i może zakłócić sen. Choć herbata z igieł sosny zachwyca właściwościami zdrowotnymi, nie doradza się jej spożywania przez kobiety w ciąży oraz aktywnie karmiące piersią. Lekarze zwracają uwagę, że olejki eteryczne obecne w igłach sosny mają niekorzystny wpływ na rozwijający się płód oraz niemowlęta.

