Lilak pospolity, czyli bez to roślina, która nieodłącznie kojarzy się z wiosną. Krzew może dorastać do 7 metrów wysokości, a jego znakiem rozpoznawczym są intensywnie pachnące kwiaty . Są one zebrane w duże, przypominające stożki kwiatostany.

Bez kwitnie z pąków, które zawiązały się w poprzednim roku. Jeżeli przytniemy go przed kwitnieniem, tym samym usuniemy je, a roślina nie zakwitnie. Dlatego też bez najlepiej przycinać dopiero gdy zakończy kwitnienie- w tym przypadku najlepszy termin na przycinanie to czerwiec.

Należy też usunąć zbyt długie gałęzie znajdujące się w koronie krzewu, które nadmiernie go zagęszczają lub krzyżują się z innymi. To sprawia, że pędy znajdujące się na niższych partiach krzewu mają mocno ograniczony dostęp do światła. Prosty zabieg sprawi, że lilak pospolity będzie stopniowo wracał do formy i z roku na rok zachwycał bujniejszym kwitnieniem.