Rozpoznaj opuchlaki w ogrodzie

Opuchlaki to małe chrząszcze, które mają niewiele ponad centymetr długości, ale skromny rozmiar ma się nijak do ich żarłocznej działalności. Jak poznać szkodnika? Zazwyczaj ma kolor czarny, ale również można spotkać inne warianty kolorystyczne. Wspólnym mianownikiem są występujące żeberka i plamki na małym ciałku opuchlaka, jednak ta cecha dotyczy wyłącznie dorosłych osobników, ale nie tylko one niszczą rośliny. Larwy o białym lub kremowym ubarwieniu zjadają korzenie, co jeszcze szybciej powoduje duże szkody w ogrodzie. Jak rozpoznać, że opuchlaki zagnieździły się u nas? Ich obecność zdradzają podgryzione młode pędy oraz liście, zostaje zahamowany wzrost roślin i można je z łatwością wyciągnąć z ziemi wraz z resztkami korzeni.

Co zjada opuchlak?

Jeśli wydaje nam się, że problem opuchlaków nas nie dotyczy, to jesteśmy w grubym błędzie. Szkodniki zjadają truskawki, poziomki, lilie, rododendrony, azalie, maliny, bluszcze, winorośle i wiele, wiele innych roślin, które znajdują się w ogrodzie. Larwy z kolei mogą żerować na korzeniach wszystkich okazów, a w obliczu dużych skupisk mogą nawet ogołocić trawnik. Warto wiedzieć, że żarłoczne opuchlaki przyczyniają się nie tylko do szybkiego zahamowania wzrostu roślin, ale zaatakowane rośliny są bardzo osłabione i podatne na działanie chorób grzybowych.

Jak pozbyć się opuchlaków?

Przygotowanie i stosowanie oprysku z czosnku może pomóc pozbyć się opuchlaków 123RF/PICSEL

Pozbycie się opuchlaków z ogrodu nie jest zadaniem łatwym. Dlaczego? Ponieważ dorosłe chrząszcze są aktywne wyłącznie późną nocą, a larwy bytują w ziemi. Jak ograniczyć obecność opuchlaków w ogrodzie? Jedna z metod polega na ręcznym zbieraniu niechcianych lokatorów, choć nie jest to najbardziej efektywne działanie. Czasami wiele osób hołduje pozostawieniu opuchlaków, ponieważ są one pokarmem np. dla ptaków. Okazuje się jednak, że to także nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ chrząszcze szybko się mnożą. Poznajmy zatem ekologiczne metody na walkę z opuchlakami.

Opryski ekologiczne:

wywar z czosnku: główkę czosnku zalać litrem wody i odstawić na całą dobę. Preparat można stosować na glebę i roślinę.

wywar z wrotyczu: wystarczy 30 g suszu wrotyczu zalać 10 litrami wody, odstawić na dobę, a po rozcieńczeniu podlewać i opryskiwać roślinę.

Czasem obliczu kolonii opuchlaków w ogrodzie metody naturalne mogą być niewystarczające. W takim wypadku można zastosować specjalne preparaty odstraszające albo pułapki świetlne, bądź dźwiękowe.

Co zrobić z larwami opuchlaków w ogrodzie? Na nie również działają domowe środki z wrotyczu albo czosnku, ale nie zawsze mogą być wydajne, zwłaszcza wtedy, gdy populacja chrząszczy jest liczna. Wiele osób w takich sytuacjach poleca preparaty z nicieniami, czyli małymi organizmami, które niszczą larwy opuchlaków w ogrodzie, za to nie są zagrożeniem dla innych, pożytecznych owadów ani roślin.

Opuchlaki w domu? Mogą być niemiłym gościem

Opuchlaki mogą z łatwością przedostać się do naszego domu 123RF/PICSEL

Opuchlaki w ogrodzie pojawiają się w maju i żerują aż do początków jesieni. Kiedy robi się jednak zimno, to robaki powoli szukają schronienia przed chłodem i właśnie wtedy mogą pojawić się w naszym domu. Wystarczy, że wieczorem pozostawimy uchylone albo otwarte okno. Choć opuchlaki nie interesują się ludźmi, to jednak mogą obrać sobie za cel zgromadzone w domach rośliny doniczkowe, dlatego musimy bacznie obserwować naszą kolekcję na parapecie. Jeśli zauważymy nieproszonych gości, pozbędziemy się ich za pomocą preparatów naturalnych, takich jak opryski z wrotyczu i czosnku, które trzeba wykonywać minimum raz w tygodniu do momentu, aż kolonia opuchlaków opuści nasz dom.

