Oczywiście, część osób nadal może być do tego nieprzekonana. Nic nie stoi na przeszkodzie, by usunąć skórkę, która zaczyna ciemnieć lub wydaje się dość gruba. Niektórzy kucharze zalecają ściągnąć ją nożykiem, kiedy pieczarki zamieszamy gotować albo dusić.

Coraz popularniejsze stają się receptury wpisujące się w trend zero waste . Pewnie spotkaliście się już z przepisami na chipsy z ziemniaczanych obierek albo pesto z natki rzodkiewki czy marchwi. Mniej oczywiste zastosowanie pieczarek zaskoczy was równie smacznie.

Zamiast wyrzucać do kosza, przygotuj z nich niebanalne przysmaki. Posiekaj je drobno lub rozdrobnij blenderem. W tej formie wzbogacą masę na kotlety mielone. Podsmażone na maśle z cebulką obierki będą wybornym dodatkiem do potraw makaronowych i risotto. Możesz włączyć je także do przepisów na wieloskładnikowe zapiekanki.

Wszechstronność to ich drugie imię. Jeśli nie wykorzystasz wszystkich obierek z pieczarek w kuchni, wyrusz z nimi do ogrodu. Z pełnym przekonaniem dorzucisz je do kompostu. Podczas rozkładu materiału organicznego przyczynią się do wzbogacenia gleby w cenne składniki odżywcze.