Spis treści: 01 Jak rozbić ciasne buty domowym sposobem?

02 Po co wkładać ziemniaki do butów? Jak to działa?

03 Ziemniaczany bonus, czyli jak pozbyć się brzydkiego zapachu z butów?

04 Skórzane buty odzyskają blask

Jak rozbić ciasne buty domowym sposobem?

Zakładasz eleganckie skórzane buty i już po kilku krokach czujesz dyskomfort. Wydają się zbyt ciasne, naciskają na palce albo kostki. Nie musisz ronić łez, ubolewając nad wydaniem niemałej sumy na kolejny element garderoby. Z pomocą przychodzą warzywa dostępne przez cały rok w każdym sklepie spożywczym czy na targu.

Co zrobić, żeby rozciągnąć buty? Wizyta u szewca lub użycie specjalistycznych narzędzi nie będzie konieczne. Wystarczy, że sięgniesz po dwa ziemniaki. Opłucz je i obierz, następnie włóż do problematycznych butów na całą noc. Rano przetrzyj wnętrze butów wilgotną szmatką i ciesz się wygodą.

Zdjęcie Zbyt ciasne buty można rozciągnąć za pomocą sprawdzonej metody z ziemniakiem w roli głównej / 123RF/PICSEL

Po co wkładać ziemniaki do butów? Jak to działa?

Patent ten polecamy przede wszystkim do butów wykonanych ze skóry naturalnej. Ziemniaki umieszczone w butach na całą noc będą w umiarkowany sposób wydzielać warzywny sok. To z kolei zmiękczy i rozciągnie obuwie bez ryzyka jego zniszczenia czy odkształcenia. Pamiętaj jedynie, by wcisnąć bulwy w czubki butów, by faktycznie miały szansę rozluźnić przednią część. Odciski na palcach już nie będą ci straszne.

Ziemniaczany bonus, czyli jak pozbyć się brzydkiego zapachu z butów?

Okazuje się, że ziemniak doskonale sprawdza się w roli neutralizatora brzydkiego zapachu z butów. Po całym dniu spędzonym na nogach czujesz nieprzyjemną woń? Obrane ziemniaki włóż do butów (po jednym egzemplarzu). Nie musisz już wciskać ich w noski.

Surowe warzywo z łatwością wchłonie brzydki zapach, który dla niejednej osoby jest powodem dużego dyskomfortu i obniżenia pewności siebie. Zaryzykujemy stwierdzenie, że to prawdopodobnie najtańszy i najbardziej ekologiczny dezodorant.

Skórzane buty odzyskają blask

To bardzo eleganckie, a zarazem uniwersalne uzupełnienie stylizacji. Skórzane buty są trwałe, mogą służyć i wyglądać dobrze przez długie lata. Wymagają jednak odpowiedniej pielęgnacji, ponieważ z czasem zużywają się, co rzutuje na ich wygląd.

Jak odnowić skórzane buty domowym sposobem? Oto trzecie zastosowanie ziemniaka, o którym nie każdy wie. Wystarczy, że surową bulwę przetniesz na pół i przetrzesz całą powierzchnię butów. Na koniec wypoleruj czystą szmatką i obserwuj, jak znoszone buty wracają do czasów swojej estetycznej świetności.

