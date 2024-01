Orzechy włoskie to prawdziwa bomba zdrowia. Są bogatym źródłem wielonienasyconego kwasu tłuszczowego omega-6 i omega-3, zawierając w swoim składzie także cenne dla zdrowia aminokwasy, witaminy z grupy B oraz minerały - zwłaszcza potas, fosfor, magnez, cynk, mangan i jod. W efekcie chronią układ krążenia, wzmacniają układ nerwowy i poprawiają pracę mózgu, łagodząc również dolegliwości żołądkowe czy wspierając leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Nic więc dziwnego, że z chęcią zapraszamy je do swojej codziennej diety.

Kiedy jednak zajadamy się smacznymi i zdrowymi orzechami, ich łupiny traktujemy jako niepotrzebny odpad, wyrzucając je wprost do kosza. Zazwyczaj nie zdajemy sobie też sprawy z tego, jak wiele ważnych i przydatnych zastosowań posiadają.

Do czego można wykorzystać skorupki z orzechów włoskich? Pielęgnacja skóry

Łupiny orzechów włoskich sprawdzą się przede wszystkim w codziennej pielęgnacji skóry. Zawarte w nich aktywne związki chemiczne, w tym również garbniki, wykazując działanie ściągające i odkażające nadadzą skórze utracony blask i elastyczność, a także pomogą łagodzić trądzik i stany zapalne.

Łupiny wystarczy sparzyć, wysuszyć i zmielić lub rozbić młotkiem, a kolejno zalać wrzącą wodą i odstawić na kilka godzin. Następnie przecedzić. Tak powstałym tonikiem warto przemywać twarz rano i wieczorem, wklepując go w oczyszczoną skórę.

Dobrze zmielone łupiny z orzechów wykorzystać można także do przygotowania domowego peelingu. Wystarczy zmieszać je z odrobiną oleju lub jogurtu, a kolejno wmasować w skórę twarzy i szyi. Po upływie kilku minut spłukać wodą.

Na co łupiny z orzecha włoskiego? Specyfik do włosów

Łupiny orzecha włoskiego pozwolą zaoszczędzić nieco także na wizytach u fryzjera. Przy ich pomocy wykonamy między innymi domową płukankę koloryzującą. Podobny sposób znały i z powodzeniem stosowały już nasze babcie, wychwalając skorupki orzechów włoskich jako doskonały sposób na przyciemnienie czarnych, brązowych czy rudych kosmyków. To nic innego, jak domowy sposób na siwe włosy.

Jak zrobić płukankę do włosów z łupin orzecha włoskiego? Łupiny zalej wrzątkiem i gotuj na małym ogniu przez około 30 minut. Po upływie tego czasu odcedź i odstaw do ostygnięcia. Letnim naparem płukaj włosy po umyciu.

Podobny specyfik, w porównaniu z chemicznymi farbami, nie obciąża włosów i nie powoduje podrażnień. Co więcej, nie tylko przyciemnia włosy, ale dodatkowo wzmacnia je, poprawia ich kondycję i dodaje blasku.

Do czego wykorzystać łupiny z orzechów? Bielsze zęby

Mimo iż łupiny orzecha włoskiego barwią włosy, wykorzystywane bywają także jako naturalna pasta wybielająca zęby. Podobny, domowy produkt ma nie tylko wybielać uśmiech, ale dodatkowo pomagać pozbyć się kamienia nazębnego.

Do przygotowania zbawiennego dla zębów płynu należy zalać szklanką zimnej wody około sześć łupin z orzecha włoskiego. Kolejno podgrzewać na wolnym ogniu przez 20 minut, a po upływie tego czasu odstawić do ostygnięcia. Następnie zamoczyć w wywarze szczoteczkę do zębów i myć zęby przynajmniej przez 2-3 minuty. Podobny zabieg kontynuować przez kolejny tydzień lub dwa, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Do czego wykorzystać łupiny z orzecha włoskiego w ogrodzie? Nawóz z łupin orzecha

Łupinki z orzechów docenić powinni również ogrodnicy. Te posiadają bowiem w swoim składzie wiele makroskładników, dzięki którym mogą zostać wykorzystane do wzmocnienia roślin w ogrodzie i domu. Na ich bazie przygotujemy wartościowy nawóz, który:

dostarczy roślinom składników odżywczych,

wspomoże ich wzrost,

pobudzi kwitnienie,

wzmocni odporność roślin,

ochroni przed szkodnikami.

Jego właściwości docenią zarówno rośliny z zielonymi liśćmi, jak również te kwitnące - storczyki, fiołki, a nawet sukulenty. Jak zrobić nawóz z łupin orzecha włoskiego? Dwie garście suchych łupin wystarczy przełożyć do garnka, zalać 1-1,5 l wody i gotować przez 20 minut. Po ostudzeniu odcedzić, a powstały napar przelać do konewki i rozcieńczyć wodą w proporcji 1:3.

Skorupki po orzechach wykorzystać można również podczas sadzenia roślin. Pokruszone na mniejsze kawałki sprawdzą się w roli drenażu. Łupinami można też podsypywać rośliny w ogrodzie i wykorzystywać je jako ściółkę. W zamian zapobiegną wyrastaniu chwastów, a stopniowo uwalniając substancje odżywcze użyźnią także ziemię.

Co zrobić z łupin orzecha? Napoje "dla zdrowotności"

Łupiny z orzecha włoskiego wspomogą też nasze zdrowie. W połączeniu z octem jabłkowym wypowiedzą walkę żylakom. Wystarczy zalać łupinki octem i odstawić na około trzy tygodnie. Po tym czasie namoczyć miksturą gazę i nałożyć bezpośrednio na chore miejsca. W ten sposób złagodzimy lekko towarzyszący ból i dyskomfort.

Zbawienne właściwości orzechowych skorupek znały już nasze babcie. Obok płukanek do włosów z chęcią przygotowywały również napary i herbatki, które wraz z nadejściem chłodniejszych dni wykorzystywane były jako naturalny środek leczący kaszel czy katar.

Jak przyrządzić podobną herbatkę? Wystarczy dobrze umyć łupinki z około 10 orzechów, zalać litrem zimnej wody i gotować przez 30 minut. Dla smaku warto dodać laskę cynamonu i korzeń imbiru. Po tym czasie przykryć garnek i odstawić na 15 minut, by łupiny dobrze się zaparzyły. Kiedy całość ostygnie, przecedzić wywar i dodać do niego miód. Pić trzy razy dziennie po szklance.

