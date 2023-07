Jak powstaje twaróg?

Porady Jakich warzyw nie można jeść przy chorej wątrobie? Sprawdź listę Zaletą twarogu jest przede wszystkim to, że można go jeść na wiele sposobów. Świetnie smakuje zarówno na słodko, jak i na słono. Pasuje do owoców, miodu, a także rzodkiewki i szczypiorku. Łączy się z wieloma dodatkami, a dzięki temu nie nudzi się zbyt szybko.

Proces tworzenia twarogu polega m.in. na ukwaszeniu mleka za pomocą odpowiednich szczepów bakterii. Dzięki temu powstaje skrzep, który kroi się w kostki i powoli ogrzewa. Następnie wytwarza się serwatka i powstaje ziarno. Do następnych kroków zalicza się obróbkę ziarna, oddzielanie serwatki, formowanie oraz prasowanie.

Dlaczego warto jeść twaróg?

Na sklepowych półkach można znaleźć twaróg o różnej zawartości tłuszczu - chudy, półtłusty i tłusty. To świetne źródło białka, a do tego twaróg jest bogaty w sód, fosfor, potas, a także witaminę A, B2, B4 i B12.

Zdjęcie Twaróg to także idealny produkt dla osób będących na diecie wegetariańskiej / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Triki, dzięki którym nie przytyjesz po imprezie. Ekspert podał kilka zasad

Reklama

Poza tym trzeba podkreślić, że jedzenie twarogu dostarcza organizmowi kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i omega-6. Mowa o linolowym, linolenowym i oleinowym. Działają one przeciwzapalnie i do tego przyczyniają się do przyswajania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Do tego twaróg odznacza się niskim indeksem glikemicznym, a więc mogą po niego sięgać osoby borykające się z cukrzycą. To także świetny produkt dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Włączenie go do diety reguluje apetyt i głód. Dzięki zawartości białka po zjedzeniu twarogu uczucie sytości pozostaje na dłużej, a co za tym idzie, można uniknąć podjadania między posiłkami. Ponadto jest on niskokaloryczny, pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej, wzmacnia układ odpornościowy, a także pozytywnie wpływa na kości i trawienie.

Zobacz także: Napój z "czerwonych diamentów". Eliksir mocy, nie tylko dla osób 50 plus

Twaróg to także idealny produkt dla osób będących na diecie wegetariańskiej, a wszystko to przez możliwość uzupełnienia niedoboru witaminy B12 oraz cynku.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Chleb keto i hummus Polsat