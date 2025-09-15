Bezpłatna komunikacja dla seniorów. Komu przysługuje?

Z całkowicie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską korzystać mogą seniorzy po 70. roku życia. Jedynym warunkiem darmowego przejazdu jest posiadanie legitymacji emeryta-rencisty lub dowodu osobistego, który potwierdzi, że senior ukończył 70. rok życia.

W niektórych miastach seniorzy mogą jeździć komunikacją miejską bezpłatnie jeszcze przed ukończeniem 70. roku życia. Jest tak m.in. we Wrocławiu, Lublinie czy Bydgoszczy, gdzie darmowa komunikacja miejska przysługuje osobom po ukończeniu 65. roku życia.

Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży

W większości polskich miast do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnione są dzieci szkół podstawowych, które posiadają ważną legitymację szkolną. W niektórych miastach darmowe przejazdy przysługują przez cały rok, w innych jedynie w okresie roku szkolnego.

W Krakowie i Warszawie darmowe przejazdy przysługują uczniom szkół podstawowych, a we Wrocławiu także młodzieży uczącej się w szkołach średnich aż do ukończenia przez nie 21. roku życia.

Choć w większości polskich miast mieszkańcy muszą płacić za komunikację, to niektóre zwolniły ich z tych opłat Grzegorz Banaszak/REPORTER East News

W tych polskich miastach możesz jeździć bez biletu: W Kaliszu codziennie, w Krakowie kilka razy w roku

Co ciekawe, w niektórych polskich miastach istnieje bezpłatna komunikacja dla wszystkich mieszkańców. Jest tak np. w Kaliszu, gdzie darmowe przejazdy przysługują wszystkim osobom, które posiadają Kaliską Kartę Mieszkańca, ale również:

w Radomsku (po okazaniu karty),

Starachowicach (dla mieszkańców płacących w mieście podatki),

Działdowie,

Bolesławcu,

Szczecinku,

Koninie (dla osób posiadających Konińską Kartę Mieszkańca),

Wałczu,

Otwocku,

Mińsku Mazowieckim.

W pozostałych miastach na całkowicie bezpłatną komunikacje dla wszystkich mieszkańców można liczyć jedynie w konkretne dni. Bezpłatna komunikacja w całej Polsce obowiązuje np. w Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli 22 września oraz w niektórych miastach walczących zimą z mocnym smogiem.

W Krakowie darmowa komunikacja miejska obowiązuje, gdy na trzech stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma pyłu dla PM10 przekroczy 150 mg/m3 lub gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3, lub 300 mg/3. Jeśli taka sytuacja miała miejsce np. w czwartek, to w piątek mieszkańcy jeżdżą za darmo.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL