Czosnek - właściwości

Czosnek pospolity to roślina, która zawiera całą gamę prozdrowotnych składników, w tym m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, minerały w postaci potasu, fosforu, żelaza, cynku, siarki czy magnezu. Czosnek to również bardzo dobre źródło flawonaidów, fitosteroli, enzymów takich jak allinaza i peroksydaza, polifenoli, aminokwasów, kwasów organicznych i błonnika pokarmowego.

Jak wskazują eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej - "Na szczególną uwagę zasługuje aminokwas allina, który pod wpływem rozgniatania i krojenia oraz działania enzymu allinazy, przekształca się do substancji czynnej allicyny. To właśnie temu związkowi czosnek zawdzięcza swój specyficzny zapach, a także wiele właściwości prozdrowotnych".

Wspomniane określanie czosnku naturalnym antybiotykiem zawdzięczamy allicynie, która wykazuje działanie bakteriobójcze na wiele bakterii, w tym Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także na szczepy oporne na antybiotykoterapię.

"Dodatkowo czosnek, w przeciwieństwie do antybiotyków, nie uszkadza naturalnej mikrobioty przewodu pokarmowego. Zaobserwowano wręcz korzystny jego wpływ na rozwój bakterii z rodzaju Lactobacillus, co sprzyja rozwojowi fizjologicznej mikrobioty" - wyjaśniają specjaliści NCEŻ.

To jednak nie koniec zalet czosnku w kontekście zdrowia, bowiem posiada on również właściwości przeciwzapalne, obniżające ciśnienie krwi i obniżające poziom złego cholesterolu, co jest niezwykle istotne dla osób obarczonych ryzykiem wystąpienia miażdżycy i różnych chorób sercowo-naczyniowych.

Ponadto spożywanie czosnku może zdecydowanie wpływać na polepszenie kondycji skóry, włosów i paznokci, a to m.in. za sprawą antyoksydantów biorących dział w procesie związanym ze zneutralizowaniem wolnych rodników, które odpowiadają za starzenie się organizmu.

Swoją uwagę na czosnek powinny zwrócić osoby chcące pozbyć się zbędnych kilogramów. Roślina sprzyja odpowiedniemu trawieniu, pobudzając wytwarzanie soków trawiennych.

Czosnek nazywany jest naturalnym antybiotykiem 123RF/PICSEL

Czy można jeść surowy czosnek?

Czosnek możemy spożywać codziennie, a specjaliści zalecają jedzenie ok. 5 g czosnku, czyli w zależności o tego, jak duża jest roślina, ok. 2-3 ząbków. Nie należy go jednak podawać dzieciom poniżej 10. miesiąca życia. Spożywanie czosnku w nadmiarze może prowadzić do problemów związanych z układem pokarmowym, powodując m.in. biegunki i wzdęcia.

Chcąc wykorzystać cały, prozdrowotny potencjał czosnku, należy pamiętać, w jakie formie go przyjmować. Czosnek poddany obróbce termicznej, np. dodany do gorącego tłuszczu, niestety traci część swoich właściwości, które korzystanie wpływają na zdrowie. Zwłaszcza jego długie gotowanie lub smażenie doprowadza do utraty antyoksydantów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dodanie czosnku na sam koniec gotowania danej potrawy, dzięki czemu zmniejszymy ryzyko pozbycia się z niego składników prozdrowotnych.

W związku z tym najlepsze efekty zdrowotne wynikające ze składników zawartych w czosnku uzyskamy, jeśli będziemy spożywać go w formie surowej.

