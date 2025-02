Dlaczego śniadanie ma tak duże znaczenie?

Poranny posiłek dostarcza organizmowi energii na start dnia, wpływa na poziom cukru we krwi oraz decyduje o tym, jak będziemy funkcjonować przez kolejne godziny. Zdrowe śniadanie powinno zapewniać długotrwałe uczucie sytości, a jego podstawą powinny być pełnowartościowe produkty, bogate w białko, zdrowe tłuszcze i błonnik.

Niestety, w porannym pośpiechu często sięgamy po łatwo dostępne i szybkie przekąski - słodkie bułki, pączki czy croissanty. Choć mogą wydawać się smacznym rozwiązaniem, ich regularne spożywanie może mieć poważne konsekwencje dla sylwetki i zdrowia.

Pączek - największy wróg płaskiego brzucha

Zdaniem Laury Burak, amerykańskiej dietetyczki i autorki bloga GetNaked Nutrition, to właśnie pączki należą do najgorszych możliwych wyborów na śniadanie. Dlaczego? Ich skład pozostawia wiele do życzenia - są pełne cukru, niezdrowych tłuszczów i pozbawione wartości odżywczych.

Spożycie takiego śniadania prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybkiego spadku, co skutkuje uczuciem głodu już po krótkim czasie. W efekcie częściej podjadamy, co sprzyja przybieraniu na wadze.

Ponadto, według badań opublikowanych w "European Journal of Preventive Cardiology", nadmiar cukru w diecie przyczynia się do odkładania tłuszczu trzewnego, czyli tego gromadzącego się wokół narządów wewnętrznych, co zwiększa ryzyko chorób serca i cukrzycy typu 2.

Śniadanie to najważniejszy posiłek, w związku z czym warto wzbogacić go o składniki odżywcze 123RF/PICSEL

Jakie śniadanie będzie najlepszym wyborem?

Jeśli zależy ci na zdrowej sylwetce i dobrym samopoczuciu, warto wybierać śniadania bogate w białko, zdrowe tłuszcze i błonnik. Dzięki temu unikniemy nagłych skoków cukru we krwi i uczucia głodu już po godzinie od posiłku.

Oto kilka przykładów zdrowych i sycących śniadań:

jajka na różne sposoby - jajecznica, omlet czy jajka na miękko dostarczają pełnowartościowego białka i zdrowych tłuszczów,

owsianka z orzechami, nasionami i owocami - błonnik zawarty w płatkach owsianych wspomaga trawienie, a zdrowe tłuszcze z orzechów i nasion np. słonecznika zapewniają długotrwałą sytość,

kanapki z pełnoziarnistego pieczywa z twarogiem - to doskonałe źródło błonnika i białka, które pomoże kontrolować apetyt.

Świadome wybory żywieniowe już od rana mogą pomóc w kontroli masy ciała i lepszym samopoczuciu. Spożywanie pełnowartościowego śniadania to nawyk, który zaprocentuje zdrowiem i energią na cały dzień.