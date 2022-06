Nigdy nie pozwalaj na to gościom. Bakterie i wirusy czekają

Goście bywają różni. Jedni skrycie przysiądą na skraju taboretu, inni od razu pakują się nam do łóżka z butami – dosłownie. Roztocza, bakterie i wirusy otaczają nas niemal na każdym kroku. Jesteśmy narażeni na kontakt z nimi, nawet spokojnie spacerując po parku. Dlatego jeśli wracasz do domu, unikaj siadania na pościeli. Sprawdź, co możesz wnieść do swojego łóżka na ubraniach?

Zdjęcie Ubrania wierzchnie lub te, które nosiliśmy przez cały dzień przenoszą na sobie wiele bakterii i wirusów / 123RF/PICSEL