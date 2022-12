Nigdy nie używaj ręczników papierowych w ten sposób. To duży błąd

Jakie zastosowanie mają ręczniki papierowe?

Porady Włóż do szafy papier toaletowy. Efekt cię zaskoczy Nie da się ukryć, że ręczniki papierowe znalazły zastosowanie niemal w każdym domu. Zazwyczaj mają swoje miejsce w kuchni, ale sprawdzają się nie tylko tam.

Wielu wykorzystuje je m.in. do odsączania nadmiaru tłuszczu z przygotowywanych potraw, przechowywania warzyw i owoców w lodówce, a także pozbywania się plam z mebli i osuszania rąk. Poza tym ręczniki papierowe mogą posłużyć jako odświeżacze powietrza, gdy tylko skropi się jej kilkoma kroplami olejku eterycznego.

Coraz więcej pań podczas demakijażu oraz oczyszczania skóry twarzy rezygnuje z bawełnianych ręczników na rzecz tych papierowych. Wszystko to w ze względów higienicznych.

Zdjęcie Ręczniki papierowe można wykorzystać do przechowywania warzyw i owoców w lodówce / 123RF/PICSEL

Używanie ręczników papierowych w ten sposób to błąd

Ręczniki papierowe wydają się niezbędne podczas domowych porządków. Okazuje się jednak, że czyszczenie nimi niektórych powierzchni może być złym pomysłem.

Mowa tu m.in. o telewizorach i komputerach. Wszystko przez to, że twarde włókna celulozy mogą porysować powłokę ekranów. Przetarcie ich ręcznikiem papierowym może więc doprowadzić do pojawienia się zarysowań na tych urządzeniach.

Wbrew pozorom ręczniki papierowe nie powinny być używane do mycia okien oraz luster. Pozostawiają po sobie nieestetyczne włókna i do tego mogą prowadzić do zmatowienia szklanych powierzchni.

Efekt odwrotny do zamierzonego przyniesie również czyszczenie ręcznikiem papierowym plam powstałych na dywanie. W przypadku wylania na niego płynu jak najbardziej pomogą go osuszyć. Nie warto jednak pocierać dywanu ręcznikiem papierowym. W kontakcie z wodą rozpadnie się na kawałki, które utkną między włóknami dywanu.

