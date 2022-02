Pory posiłków: Kiedy jeść śniadanie?

Posiłki w ciągu dnia powinno się jeść w mniej więcej równych odstępach czasu, by zapewnić stały dopływ wartości odżywczych i energii dla organizmu przez pełną dobę. Posiłki muszą, bowiem wypełnić czas od biologicznego poranka do wieczora, czyli od około godziny 8 do 20. Oczywiście dopuszczalne są tutaj przesunięcia ze względu na porę wstawania i snu.



Śniadanie powinno się jeść każdego dnia, ponieważ zapewnia ono energię na cały dzień i wpływa na poprawne funkcjonowanie układu trawiennego. Regularne jedzenie posiłku rano zmniejsza poziom glukozy we krwi. Nie należy jednak spożywać go zaraz po przebudzeniu. Najlepszą porą na śniadanie jest godzinę po przebudzeniu.







Śniadanie: Co jeść rano?

Reklama

Śniadanie powinno być pełnowartościowym posiłkiem, który dostarczy dużej ilości energii. Istnieje powiedzenie, które głosi, że "śniadanie należy jesć po królewsku. Obiad spożywać, jak książę. Kolację zjadać, jak żebrak". Pierwszy posiłek dnia powinen być syty, zaś ostatni najlżejszy. Wśród produktów, które najlepiej sprawdzają się na poranny posiłek są te, zawierające dużą ilość białka, błonnika i złożonych węglowodanów. Najpopularniejszą opcją śniadaniową są:



Jajka

Jajka są bogatym źródłem białka i choliny. Poza tym, zawierają także przeciwutleniacze, nasycone kwasy tłuszczowe oraz bogatą gamę witamin (m.in. witaminę A, D, potas, wapń, żelazo). Zapewniają uczucie sytości na długi czas, a dodatkowo pozytywnie wpływają na pracę mózgu i wątroby.

Jogurt grecki

Na śniadanie dobrym wyborem jest jogurt grecki lub islandzki. Zawierają one żywe kultury bakterii, które korzystnie wpływają na pracę jelit i przemianę materii. Stanowią źródło białka, probiotyków, cynku, fosforu, potasu, wapńa i witaminy B12. Dodatkowo, są nieskokaloryczne. Można je spożywać same lub łączyć jogurt z owocami, bakaliami i orzechami.

Tosty pełnoziarniste

Pożywnym i wartościowym śniadaniem będą także tosty, ale tylko te z pieczywa pełnoziarnistego. Zawiera ono duże ilości błonnika i złożonych węglowodanów, które są powoli rozkładane w organizmie. Dzięki temu dostarczają energię przez długi czas oraz zapewniają uczucie sytości. Tosty można podawać na wiele sposobów. Będą idealnym dodatkiem do jajek lub jako osobne danie. Można je serwować na słodko, np. z miodem, masłem orzechowym i bananem czy twarożkiem i owocami. Sprawdzą się jednak także w wersji na słono - z mięsem, tuńczykiem czy awokado.

***

Zobacz także:

10 rzeczy których nie powinieneś jeść na śniadanie

Jajka na śniadanie na trzy sposoby

Śniadanie w hotelu - tego lepiej unikaj