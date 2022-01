Czy jajka na śniadanie są naprawdę takie zdrowe?

Jak się okazuje w świetle niedawnych badań - tak! Przez lata mówiło się, że spożywanie jajek może podnosić poziom cholesterolu i w efekcie prowadzić do chorób serca. Naukowców z amerykańskiego instytutu EpidStat w Michigan obalili tę tezę, dowodząc, że nie ma zależności pomiędzy jedzeniem jajek a rozwojem choroby niedokrwiennej serca. Przy okazji badań udało się również odkryć, że jedno jajko dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu o 12 procent! Dlatego też jajko na śniadanie to świetny pomysł!

Jajko z ciekawą historią

Świetnym pomysłem na śniadaniowe jajko jest przygotowanie go metodą à la Benedick. Pierwszy raz jajka po benedyktyńsku pojawiły się w 1894 roku w książce kucharskiej The Epicurean. Ich stworzenie przypisuje się nowojorskiej restauracji Delmonico’s lub hotelowi Waldorf. Wedle niepotwierdzonej historii gość hotelu Lemuel Benedict miał zamówić tosta z masłem, bekon i dwa jajka w koszulkach z porcją sosu holenderskiego i jego zamówienie stało się inspiracją dla szefa kuchni, który lekko zmodyfikował to danie i nadał mu imię po tajemniczym gościu.

Reklama

Przepis na jajka po benedyktyńsku znajdziesz tutaj.





Uova alla fiorentina od Medyceuszy

Jajka po florencku znane są w europejskiej kuchni od ponad 500 lat. Włosi twierdzą, że trafiły one do Francji wraz z armią kucharzy, których przywiozła na swój ślub z księciem Orleanu Katarzyna Medycejska. Francuzi oczywiście się z tym nie zgadzają, twierdząc, że jajka po florencku zostały wynalezione już na ich ziemi, jedynie na bazie inspiracji produktami, które przywiozła świta przyszłej królowej. Spór trwa do dziś. Nie musimy się na szczęście opowiadać po żadnej ze stron, by cieszyć się takimi jajkami na śniadanie.

Przepis na jajka po florencku znajdziesz tutaj.

Powiew Bliskiego Wschodu - szakszuka

Zarówno na śniadanie, ale też na obiad jak i na kolację doskonale nadaje się orientalne jajeczne danie — szakszuka. Danie to prawdopodobnie pochodzi z Tunezji lub Jemenu, a jego nazwa oznacza dosłownie “mieszankę". Szakszukę przygotowuje się z pomidorów, papryki i cebuli przyprawionych kuminem, w których gotuje się jajka na patelni, przed podaniem posypuje się świeżą kolendrą. To z pewnością niecodzienny sposób przygotowania jajek na śniadanie, ale wielu osobom przypadnie do gustu!



Przepis na szakszukę znajdziesz tutaj.

Zobacz także:

Jajka: W jakiej postaci są najzdrowsze?



Jak gotować jajka, aby dobrze smakowały i łatwo się obierały?



Po tym poznasz, że jajko jest zakażone bakterią. Zagadka czerwonego białka

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić długie jajko? Interia Kulinaria