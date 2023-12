Co zamiast karpia na wigilijny stół? Oto najzdrowsze gatunki ryb

Starzenie się organizmu jest nieuniknionym procesem. Wraz z wiekiem nasze ciała zmieniają się nie tylko z zewnątrz. Osłabieniu ulegają także mięśnie oraz kości, większej troski wymaga układ krwionośny oraz serce. Odpowiedni styl życia w średnim wieku ma więc ogromne znaczenie - zaledwie kilka zdrowych nawyków może przedłużyć życie i sprawić, że zyskamy znacznie więcej siły, a fizycznie będziemy czuć się o kilkadziesiąt lat młodziej.

Zdaniem ekspertów ds. żywienia kluczowa w utrzymaniu zdrowia, witalności jak i komfortu psychicznego jest oczywiście dieta. Wraz z wiekiem spada co prawda zapotrzebowanie na energię, jednak organizm do prawidłowego funkcjonowania nadal potrzebuje solidnej dawki składników odżywczych - szczególnie białka, witamin oraz minerałów. Niezwykle istotna dla dobrego samopoczucia seniorów jest m.in. witamina D oraz wapń - dwa podstawowe składniki zdrowych kości. Aby móc zachować sprawność na długie lata nie wystarczy jednak sama suplementacja - konieczna jest odżywcza i zbilansowana dieta. Mało kto zdaje sobie sprawę, ale składniki zawarte w niektórych łatwo dostępnych produktach mogą opóźniać starzenia się organizmu i pomóc zachować młodość na dłużej.

Oto co musisz zrobić po 60-stce, jeśli zależy ci na długim życiu

Pewna znana dietetyczka z Niemiec - Angelika Hayer, na podstawie wieloletnich obserwacji ustaliła, jakie są najważniejsze wskazówki, którymi powinny kierować się w codziennym życiu osoby po 60-tce. Nie wiążą się one z żadną restrykcyjną dietą czy męczącymi aktywnościami. Postaraj się wdrożyć je w życia, a szybko poczujesz ogromną różnicę.

1. Czerp przyjemność z jedzenia

Zdaniem ekspertów spożywanie posiłków powinno być nie tylko zaspokajaniem potrzeb, ale także sprawiać nam przyjemność. Poświęcanie czasu na ich przygotowywanie, a potem delektowanie się każdym kęsem jest więc niezwykle istotne. Pod żadnym względem nie jedz w pośpiechu i zwracaj większą uwagę na to, z czego składają się posiłki.

2. Zmień nawyki żywieniowe - na to zawsze jest dobry czas

Myślisz, że jeśli ma już 50, 60 czy 70 lat, to zmiana sposobu żywienia nic pozytywnego nie wniesie już do twojego życia? Jesteś w ogromnym błędzie. Nigdy nie jest za późno, aby zwrócić większą uwagę na to, co kładziesz na talerz. Aby zdrowiej jeść, nie jest konieczna specjalistyczna wiedza czy radykalne zmiany w jadłospisie. Wystarczy, że włączysz do diety więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych oraz pokarmów bogatych w białko, a ograniczysz jedzenie czerwonego mięsa i przetworzonych produktów. Samopoczucie po krótkim czasie zmieni się diametralnie.

3. Zadbaj o białko w diecie

Białko w diecie seniorów jest niezwykle ważne. Prawidłowa podaż aminokwasów pomaga zachować sprawność mięśni, kości i utrzymać równowagę hormonalną. Osoby po 60. roku życia powinny więc szczególne dbać o to, aby codziennie spożywać produkty bogate w ten składnik. Najlepszymi jego źródłami są jajka, ryby, chude mięso i rośliny strączkowe.

4. Jedz trzy urozmaicone posiłki dziennie

Pamiętaj o tym, aby twoja codzienne posiłki nie była monotonne, a różnorodne. Jedz trzy razy dziennie - śniadanie, obiad oraz kolację, dbając o to, aby się nie przejadać. Włącz do diety więcej wartościowych produktów - warzyw, owoców, kasz, strączków, a także tych bogatych w skrobię - ziemniaków czy makaronów. Między posiłkami możesz sięgnąć przykładowo po jogurt, orzechy lub ulubiony owoc.

5. Do stołu nie zasiadaj w pojedynkę

Ponoć spożywanie posiłków w większym gronie może poprawiać nastrój i pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne. O ile to możliwe nie rezygnuj więc z rodzinnych śniadań, obiadów czy kolacji. Seniorzy powinni zapraszać swoich przyjaciół i znajomych do wspólnego stołu - czy to w domu, czy też w restauracji.

6. Regularnie przyjmuj płyny

Uczucie pragnienia wraz z wiekem może być mniejsze, jednak nie oznacza to, że ilość przyjmowanych płynów należy ograniczać. Regularne picie jest koniecznością przez cały rok - najlepiej robić to między posiłkami. Oprócz wody możesz sięgać po niesłodzone napary owocowe lub ziołowe. Kawę i czarną herbatę staraj się jednak nieco ograniczać.

7. Zadbaj o prawidłowy poziom witaminy D

Witamina D, podobnie jak białko i wapń są ważne dla dobrej kondycji kości i mięśni. W żywności jest jej niewiele, a słońca w Polsce - szczególnie w okresie jesienno-zimowym mamy jak na lekarstwo. Specjaliści zalecają więc, aby każda osoba po 60. roku życia regularnie przyjmowała witaminę D - przykładowo w postaci kropli.

8. Jedz różnorodne i zbilansowane posiłki

Podczas komponowania każdego posiłki dbaj o to, by był bogaty w składniki odżywcze, a nie puste kalorie. Na talerzu niech będzie kolorowo i różnorodnie. Podczas zakupów spożywczych staraj się wybierać warzywa i owoce, których zwykle nie jadasz, dzięki czemu urozmaicisz dietę. To samo tyczy się oczywiście innych produktów. Sałatki wzbogacaj o pestki słonecznika, dyni czy orzechy, wybieraj różne produkty zbożowe, pij warzywno-owocowe koktajle. Takie drobne zmiany z pewnością wyjdą ci na zdrowie.