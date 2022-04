Cynamon: Przyprawa numer 1 w diecie seniora

Cynamon to absolutny numer jeden w diecie seniora. Warto mieć go pod ręką, codziennie. Najlepiej na stałe umieścić go na stole, na którym dotąd rezydowała solniczka. Bo, że z nią trzeba się rozstać - wszyscy dobrze wiemy. Sproszkowany cynamon można przesypać do estetycznego, szklanego pojemniczka i postawić w widocznym miejscu, by nawyk korzystania z niego wszedł nam w krew. Szczypta cynamonu nada wyrazu porannej owsiance, kawie i wielu daniom - wbrew pozorom - nie tylko słodkim. Cynamon dobrze podkreśli smak dań mięsnych i sałatek.

Dlaczego powinni o nim pamiętać szczególnie seniorzy?

Cynamon pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, a cukrzyca i insulinooporność stały się plagą XXI wieku. Zwłaszcza wśród seniorów. Cynamon ma też korzystny wpływ na krążenie. Stosowany regularnie - w dawce 1,2 grama na dobę - może skutecznie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, a nadciśnienie jest jedną z głównych bolączek jesieni życia.

Przyprawa ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Ograniczając stany zapalne, chroni przed rozwojem licznych chorób cywilizacyjnych, takich jak wspomniana już cukrzyca i nadciśnienie, a także miażdżyca i nowotwory. Regularne spożywanie cynamonu hamuje procesy przedwczesnego starzenia komórek, nie tylko skóry, ale przede wszystkim mózgowych, a to ma dla seniorów ogromne znaczenie. Istnieje wiele badań potwierdzających skuteczność cynamonu w hamowaniu rozwoju demencji i choroby Alzheimera.

Czarnuszka w diecie seniora

Nazywana czarnym kminkiem, czarnuszka ma - odwrotnie proporcjonalnie do maleńkich rozmiarów - ogrom zalet dla zdrowia. Warto z nich korzystać w każdym wieku. Dla osób dojrzałych jest prawdziwym złotem wśród przypraw. Wszak w starożytnym Egipcie olejem z czarnuszki - nazywanym "złotem faraonów" - próbowano wyleczyć wszystko.

Dziś po olej z czarnuszki, a przede wszystkim jej małe ziarenka, powinny sięgać osoby ze skłonnością do alergii i anemii. Z wiekiem zmniejsza się wydolność organizmu, również w aspekcie pozyskiwania wartości odżywczych z pożywienia. Oznacza to, że nawet stosujący mądrą, zbilansowaną dietę senior jest narażony na niedobory składników odżywczych i anemię - dlatego warto mieć pod ręką czarnuszkę. Można nią posypać kanapki, makaron, ziemniaki, dodać ją do twarożku lub sałatki.

Regularnie spożywana czarnuszka ma korzystny wpływ na system immunologiczny - wzmacnia odporność. Czarne ziarna mają właściwości przeciwzapalne, antywirusowe, antybakteryjne i antygrzybiczne oraz bardzo korzystny wpływ na metabolizm.

Seniorzy coraz częściej rezygnują ze spożywania mięsa albo wyraźnie je ograniczają, co wynika zazwyczaj z ciężkostrawności posiłków mięsnych. Jesteś już w podeszłym wieku, ale masz ochotę zjeść czasem kawałek mięsa? Pamiętaj, by w tym samym daniu znalazła się czarnuszka. Pomoże je strawić i zniwelować ewentualny dyskomfort metaboliczny.

Kurkuma w diecie seniora

Największą zaletą kurkumy jest jej działanie przeciwnowotworowe, którym zainteresowany powinien być dziś każdy mieszkaniec globu. Żyjemy w bardzo zanieczyszczonym środowisku. Mikroplastik jest obecny w powietrzu, wodzie i glebie, więc wszyscy jesteśmy narażeni na choroby nowotworowe. Nie sposób pominąć faktu, że zwiększa się ono z wiekiem, gdy zmniejszają się zdolności organizmu do szybkiego i sprawnego usuwania toksyn z tkanek i komórek.

Złoty proszek kurkumy to trzecia z przypraw, których nie powinno zabraknąć w diecie żadnego seniora. Kurkuma może być wdzięcznym, bo nienachalnym w smaku, dodatkiem do kanapek, sałatek, dań na bazie ryżu i makaronu. Warto używać jej również do napojów. Jedną z ciekawszych propozycji jest - przyrządzane na bazie kurkumy i mleka roślinnego - "złote mleko". Dobrze z niego korzystać, nie tylko przy przeziębieniu. Kurkuma ma działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwzapalne. Wzmacnia i regeneruje. Niezależnie od wieku.

