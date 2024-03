Pasta jajeczna z rzodkiewką: sama dobroć

Pasta jajeczna nie wszystkim może przypadać do gustu, ponieważ wiele uważa, że jest mdła. Oczywiście, jeśli się ją odpowiednio przyprawi, to cały efekt można odczarować i wcale nie potrzeba do tego magicznych składników. Z drugiej strony można poeksperymentować, jeśli dotychczasowa nasza receptura już nam się przejadła. Co wtedy warto zrobić? Dodać nowy, nieoczywisty dodatek, a na wiosnę świetnie sprawdzi się rzodkiewka. Co prawda, częściej ląduje ona w twarożku, ale chrupiące warzywo w święta może wzbogacić równie dobrze pastę jajeczną.

Pasta jajeczna: składniki

Rzodkiewkę można zetrzeć na tarce albo ją drobno pokroić

5 jajek,

3 rzodkiewki,

2 łyżki majonezu

sól

pieprz

Zabieramy się do pracy: jajka gotujemy na twardo i studzimy. Kiedy są już zimne, to albo rozdrabniamy je widelcem, albo trzemy na tarce, albo dobrze siekamy. Następnie kroimy drobno rzodkiewkę i dodajemy do miski z jajkami. Teraz czas na majonez, doprawienie przyprawami oraz wymieszanie. To wszystko: całość nie powinna zająć dłużej niż 10 minut.

Jak podawać chrupiącą pastę jajeczną? Oczywiście, naturalnym i pierwszym wyborem będzie pieczywo, ale można nabierać ją również za pomocą warzyw, a także świetnie się sprawdzi jako farszu do jajek. Chrupiąca pasta z rzodkiewką z pewnością podbije serca, nie tylko ze względu na chrupkość, ale także ze względu na nietypowy, choć przyjemny smak oraz barwę.

Pastę jajeczną można modyfikować

Nie chcesz sięgać po majonez? Zastąp go jogurtem naturalnym

Łatwe przepisy bronią się same i tak jest również w tym przypadku, ale z drugiej strony, czasami mamy apetyt na więcej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby recepturę zmodyfikować już pod nasze wyrobione gusta kulinarne. Co można dodać jeszcze do takiej pasty jajecznej? Przede wszystkim więcej koloru, a to zapewni dodatek natki pietruszki, szczypiorek albo koper. Jeśli, pomimo dodatku rzodkiewki, nasza pasta nadal wydaje się mdła, to można dodać łyżkę wyrazistej musztardy.

Pasta jajeczna wydaje nam się daniem niezbyt fit? Wystarczy zastąpić majonez jogurtem naturalnym, który ma znacznie mniej kalorii i nie będzie zamachem na zdrową i szczupłą sylwetkę. Warto również poeksperymentować z ziołami i w tej kombinacji jajecznej idealnie sprawdzi się estragon. Nie ma co sobie go żałować, ponieważ serce nam za niego podziękuje. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że świetnie imituje sól, z której w tym daniu można zrezygnować.