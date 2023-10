Spis treści: 01 Lawenda — zimowanie w gruncie uda się, ale nie w każdym przypadku

02 Kiedy obcinać lawendę? Czy trzeba to robić przed zimą?

03 Jak zabezpieczyć lawendę na zimę?

Lawenda — zimowanie w gruncie uda się, ale nie w każdym przypadku

Na udane zimowanie lawendy w gruncie ma wpływ kilka czynników. Wiele zależy do gatunku i odmiany uprawianej przez nas rośliny. Widywana w polskich ogrodach i na balkonach lawenda francuska traktowana jest często jako okaz jednoroczny. Jeśli chcemy, by przetrwała do kolejnego roku, konieczne jest jej przeniesienie do pomieszczenia o temperaturze 5-10°C. Tak samo prezentuje się sytuacja w przypadku lawendy hiszpańskiej.

Inaczej rzecz wygląda, gdy mowa o popularnej lawendzie wąskolistnej. Przetrwa zimowanie w gruncie i odrodzi się w pełnej krasie, o ile będziemy trzymać się kilku zasad uprawy.

Zdjęcie Lawenda jest piękną ozdobą nie tylko ogrodu, ale i balkonu. Zadbaj o nią, by przetrwała zimę bez szwanku / 123RF/PICSEL

Kiedy obcinać lawendę? Czy trzeba to robić przed zimą?

Cięcie lawendy jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który odmładza roślinę, zapewnia jej ładny pokrój i pobudza do bujnego kwitnienia.

Pierwszym terminem przycinania lawendy jest wczesna wiosna. Zabieg zaleca się wykonywać od drugiej połowy marca do początku kwietnia.

Letnie cięcie lawendy powinno przypadać na lipiec lub sierpień. Polega ono głównie na usunięciu przekwitających kwiatostanów.

Jeśli zabieg nie został przeprowadzony wiosną, należy wykonać jesienne cięcie lawendy. Nie należy z tym jednak zwlekać — połowa września to najbardziej odpowiedni czas.

Przygotowując krzewinkę do zimowania, nie ma więc potrzeby wykonywania cięcia. Wręcz jest to odradzane — przymrozki mogłyby doprowadzić do uszkodzenia młodych przyrostów lawendy, którym zabraknie czasu na przygotowanie się do zimowych warunków. Roślina będzie narażona również na rozwój chorób grzybowych.

Jak zabezpieczyć lawendę na zimę?

Największym zagrożeniem dla lawendy są mroźne i bezśnieżne zimy. Konieczne będzie odpowiednie zabezpieczenie krzewinki. Kiedy się za to zabrać? Do okrycia lawendy na zimę przystępuj dopiero po pierwszych przymrozkach. Choć w każdym roku warunki pogodowe wyglądają nieco inaczej, najczęściej termin ten przypada na przełom października i listopada.

Jak zabezpieczyć lawendę przed zimą? Okryj ją stroiszem, czyli gałązkami iglaków. Taka warstwa ochroni krzewinkę przed mrozem. Jednocześnie będzie przepuszczalna dla wody i powietrza, więc spada ryzyko stworzenia warunków beztlenowych, co z kolei mogłoby skutkować chorobami i gniciem roślin.

Dopuszcza się także osłonięcie lawendy słomą lub rozwinięcie nad nią białej agrowłókniny. Podstawę pędów dodatkowo obsyp korą sosnową, torfem, ewentualnie ziemią ogrodową.

