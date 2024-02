Spis treści: 01 Warzywa z hummusem

02 Orzechy i suszone owoce

03 Kefir lub jogurt naturalny z owocami

04 Popcorn bez dodatków

05 Herbata ziołowa lub kawa bezkofeinowa

Warzywa z hummusem

Warzywa, takie jak marchewka, seler, papryka czy ogórek, są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co sprawia, że są idealną opcją na wieczorną przekąskę. Dodanie do tego odrobiny hummusu, bogatego w białko roślinne, sprawia, że stają się one bardziej sycące, a jednocześnie wciąż zdrowe.

Orzechy i suszone owoce

Kolejną zdrową przekąską są orzechy. Migdały, orzechy włoskie czy nerkowce są bogate w zdrowe tłuszcze, białko i błonnik. Można stworzyć z nich mieszankę wraz z suszonymi owocami, takimi jak rodzynki, śliwki czy jabłka, które dostarczają naturalną słodycz. Połączenie to stanowi doskonałą przekąskę o wysokiej zawartości składników odżywczych, która zaspokoi wieczorny apetyt.

Kefir lub jogurt naturalny z owocami

Również kefir i jogurt naturalny to doskonałe źródło białka, wapnia i probiotyków, które wspierają zdrowie układu pokarmowego. Dodanie do nich świeżych owoców, takich jak jagody czy maliny dostarczy nie tylko słodyczy, ale także dodatkową porcję witamin i przeciwutleniaczy.

Zdjęcie Rano postaw na kefir! Są w nim kultury bakterii dobre dla naszego zdrowia / 123RF/PICSEL

Popcorn bez dodatków

Popcorn, przygotowany bez dodatku masła i soli, jest niskokaloryczną przekąską o wysokiej zawartości błonnika. Możesz go bezkarnie podjadać wieczorem, zapewniając sobie dawkę chrupiącej przyjemności, bez obawy o przyrost wagi.

Herbata ziołowa lub kawa bezkofeinowa

Jeśli lubisz sięgać po coś ciepłego do picia wieczorem, zamiast kalorycznych napojów gazowanych czy alkoholu, sięgnij po herbatę ziołową lub kawę bezkofeinową. Te napoje nie tylko zaspokoją pragnienie, ale także mogą pomóc się zrelaksować i przygotować do spokojnego snu.

Pamiętaj, że kluczem do zdrowego odżywiania się wieczorem jest umiar i świadomość wyborów żywieniowych. Wybierając lekkie, niskokaloryczne i bogate w składniki odżywcze przekąski, możesz cieszyć się nimi, nie martwiąc się o negatywne konsekwencje dla zdrowia.