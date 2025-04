Osa, choć sama jest drapieżnikiem i poluje na inne, mniejsze owady, również posiada swoich naturalnych wrogów. Najpopularniejszymi z nich są ptaki . W szczególności wyróżnia się tutaj żołna. Ptak ten głównie odżywia się osami i szerszeniami. Jednak przyciągnięcie takiego gatunku nie należy do najprostszych zadań. Dodatkowo jego liczebność w Polsce jest dosyć niska.

Warto do ogrodu przyciągnąć również inne ptaki. Oprócz żołny, naturalnymi wrogami os będą między innymi szpaki, dzięcioły, sikory , muchołówki . Mimo tego, że osy nie należą do ich głównego pożywienia, wymienione gatunki mogą pomóc w zmniejszeniu populacji tych uciążliwych owadów w ogrodzie .

By zwabić ptasich sprzymierzeńców warto na posesji zamontować karmnik. Umieszczenie w nim różnych nasion, owoców czy warzyw pomoże skutecznie zwabić gatunki, pomocne w walce z osami.

Osy to owady bardzo wrażliwe na różne zapachy, z których część działa na nie wyjątkowo odstraszająco . Drapieżne owady odstrasza zapach olejku goździkowego, olejku z drzewa herbacianego oraz eukaliptusowego . Charakteryzują się one intensywnym aromatem, który jest dla os nieprzyjemny. Wystarczy rozpylić je w pobliżu miejsca, w którym będziemy przebywać.

Drażniące dla os będą roztwory wody z octem białym . Aby chronić mieszkanie i taras można rozpylać je przy oknach, drzwiach. Jednakże taki wybór, w przeciwieństwie do olejków eterycznych lub cytryny, może być nieprzyjemny dla ludzi .

Osy w ogrodzie najłatwiej odstraszymy za pomocą różnych roślin . Wybieramy te okazy, które wydzielają silne zapachy, drażniące drapieżne owady. Będą to zarówno pachnące kwiaty jak i zioła.

Naturalną barierę dla os w ogrodzie stworzą posadzone zioła takie jak mięta, bazylia, oregano, rozmaryn , melisa . Wydzielają one mocne aromaty, których nie lubią osy. Dodatkową korzyścią z ich uprawy będzie piękny zapach i stały zapas ziół do dań i napojów. Zioła można posadzić na rabatach lub w doniczkach i ustawić je w strategicznych miejscach.

Ponadto do odstraszania os sprawdzą się posadzone w ziemi lub donicach różne kwiaty. Z tej kategorii najpopularniejszym wyborem jest lawenda . Ta będzie wyjątkowo zdobić ogrody i tarasy, wydzielać kojący zapach oraz może służyć w kuchni. Pięknie wyglądają i walczą z osami także pelargonie oraz bratki .

Co wabi osy do ogrodu?

Aby w pełni, skutecznie pozbyć się os z ogrodu, powinniśmy wiedzieć nie tylko co odstrasza osy, ale też co je przyciąga . Wówczas możliwe będzie wyeliminowanie tych czynników i jeszcze mocniejsze ograniczenie ich obecności.

Osy najchętniej do ogrodu będą wabić słodkie zapachy, pochodzące od jedzenia czy napoi . Przebywając na tarasie czy w altance nie powinniśmy zostawiać odkrytych słodkości. Warto zaopatrzyć się w specjalnie zamykane pojemniki i dzbanki, które zredukują unoszące się zapachy.

Tak samo będzie w przypadku owoców. Osy chętnie przylatują do owocujących drzew i krzewów . Szczególnie wabiące są owoce, które opadły lub których skórka została uszkodzona, co uwolniło ich aromat. Unikniemy tego regularnie zbierając plony i nie pozostawiając ich zbyt długo po dojrzeniu.

Osy, tak jak ludzie, uwielbiają kwiatowe aromaty i to ich obecność zachęci owady do przebywania w ogrodzie. Planując ogród i sadzenie roślin, te mocniej pachnące, o słodkich nutach, lepiej wsadzić z dala od miejsc, gdzie często przebywamy. Kusić będą także silne aromaty pochodzące z perfum, kosmetyków do włosów i ciała.