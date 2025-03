Kleszcze to pajęczaki, należące do tej samej grupy co roztocza - wysoko wyspecjalizowane pasożyty, które by przeżyć, muszą polegać na innych. Kleszcze, podobnie jak komary żywią się krwią, więc ludzie i zwierzęta są dla nich najlepszymi dawcami pokarmu. Lubią ciemne, gęste zarośla, wysokie trawy i wilgoć, chętnie zamieszkują też brzegi oczek wodnych, ale nie pogardzą również naszymi podwórkami i przydomowymi ogródkami, szczególnie jeśli rosną w nich rośliny, które kleszcze kochają.