Odtruwa organizm i poprawia wzrok. Niedoceniane warzywo o wspaniałych właściwościach

Oprac.: Agata Zaremba Porady

Kalarepa w naszej kuchni często traktowana jest po macoszemu. Jednakże warzywo to skrywa wiele wartości odżywczych, takich jak witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Do tego oferuje nam wspaniały smak, którym możemy wzbogacić nasze potrawy. Dlaczego warto włączyć kalarepę do naszej diety i jak ją jeść?

Zdjęcie Kalarepa ma mnóstwo witamin i minerałów / 123RF/PICSEL