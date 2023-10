Spis treści: 01 Czy seler wykopuje się na zimę? Zrób to przed przymrozkami

Czy seler wykopuje się na zimę? Zrób to przed przymrozkami

Seler, popularne warzywo uprawiane w przydomowych ogrodach, w swoim składzie zawiera między innymi witaminy A, B1, B2, B6, PP, E oraz C i aminokwasy, przez co wielu często po niego sięga. Jak powszechnie wiadomo, najzdrowsze warzywa to takie, które wyhodujemy własnoręcznie. W przypadku selera spore znaczenie ma jednak moment jego zebrania.

Warzywo jest bardzo wrażliwe na przymrozki. Zniesie co prawda temperaturę wynoszącą nawet -5 st. C, jednak wówczas jego trwałość przechowalnicza znacznie się obniży. Dlatego też nie warto zbyt długo pozostawiać go na grządce. Kiedy wyrywać seler z ziemi na zimę? Kluczowy moment już się zbliża.

Kiedy należy wykopać seler korzeniowy? Najodpowiedniejszy termin już na dniach

Seler wyrywamy z grządek późną jesienią, na przełomie października i listopada. Warzywo trzeba jednak monitorować. Samo da nam bowiem znak, że jest gotowe do zbioru. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na charakterystyczną zmianę zabarwienia liści. Gotowe do zbioru korzenie są dobrze wyrośnięte, kuliste, z twardym miąższem i bez pustych przestrzeni.

Termin zbiorów jest mocno uzależniony od momentu wysiania nasion. Jeśli rozsada trafiła na grządki w połowie maja, najlepszym terminem zbioru będzie więc druga połowa października. Warzywa, aby w przyszłości mogły być przechowywane przez długi czas, warto zebrać w pogodne i bezdeszczowe dni.

Jak najlepiej przechowywać seler na zimę? Kluczowa temperatura

Warzywa korzeniowe, takie jak marchew, pietruszka, buraki czy właśnie seler, w czasie przechowywania wymagają dużej wilgotności powietrza i temperatury od około 1 st. C do 4 st. C. Najlepiej przechowywać je więc w nieogrzewanych piwnicach. Zbiory należy ułożyć luzem lub umieścić w drewnianych skrzyniach. Podstawą jest niedopuszczenie do przemarznięcia warzyw.

Czy selera można jeść na surowo? To skarbnica witamin

Seler korzeniowy, ze względu na charakterystyczny smak oraz chrupiącą konsystencję, często wykorzystywany jest w kuchni. Co ważne, można spożywać go zarówno na surowo, jak i gotowanego, duszonego, blanszowanego czy pieczonego. Świetnie sprawdzi się również jako składnik sałatek i surówek.

Kto powinien jeść seler? Warzywo jest prawdziwą bombą zdrowia. Bogaty w przeciwutleniacze działa przeciwzapalnie, chroniąc przed chorobami serca, nowotworami czy chorobą Alzheimera. Wykazuje też właściwości przeciwstarzeniowe. Ten surowy, obfity w witaminę C, może wzmocnić układ odpornościowy.

Seler jest również doskonałym źródłem błonnika, wpływając na zdrowie układu pokarmowego. Dzięki dużej zawartości witaminy K oddziałuje także na zdrowe i mocne kości.

