Spis treści: 01 Obserwuj uważnie swoje rośliny. Dają znać, że coś jest nie tak

02 Trik z zapałkami do roślin doniczkowych, który musisz znać

Obserwuj uważnie swoje rośliny. Dają znać, że coś jest nie tak

Wydaje się, że wszystkie zasady w kontekście stanowiska, podłoża czy podlewania swoich roślin masz już opanowane. Mimo to ze zdziwieniem obserwujesz, że liście stają się blade, widnieją na nich żółte lub białawe przebarwienia i tracą jędrność? Do tego wzrost kwiatów wydaje się zahamowany? Są to objawy niedoboru siarki u roślin.

Jeśli nie zareagujesz w porę, twoi zieloni podopieczni zmarnieją. Osłabione kwiaty będą też bardziej podatne na ataki szkodników i chorób grzybowych, co całkowicie przypieczętuje ich los.

Reklama

Zdjęcie Istnieją domowe sposoby, aby pozbyć się szkodników i wzmocnić kwiaty / 123RF/PICSEL

Zobacz: Roślina "kobiecego szczęścia". 5 powodów, dla których warto mieć skrzydłokwiat

Trik z zapałkami do roślin doniczkowych, który musisz znać

Nie zwlekaj z reakcją, gdy zauważysz pierwsze niepokojące sygnały. Na tym etapie możesz poradzić sobie z nimi przy pomocy prostej sztuczki ogrodniczej, do której nie potrzebujesz specjalistycznych preparatów.

Sięgnij po kilka zapałek i włóż je do doniczki. W ten sposób uporasz się z pierwszym wołaniem roślin o potrzebną porcję siarki, a przy okazji skorzystasz z jej grzybobójczych właściwości. Jak dokładnie przeprowadzić ten zabieg?

Wbij w ziemię w doniczce kilka sztuk zapałek główką skierowaną w dół.

Ile zapałek potrzeba? To zależy od rozmiaru doniczki. Powinny być rozstawione w odległości około pięciu centymetrów.

To zależy od rozmiaru doniczki. Powinny być rozstawione w odległości około pięciu centymetrów. Podlej roślinę, a po dwóch dniach wyjmij zapałki. Jeśli siarka zniknęła, oznacza to, że trafiła do podłoża.

Ponownie wbij nowe zapałki, odczekaj cztery dni, następnie je usuń.

Siarka pomoże nie tylko ochronić zielone okazy, ale ułatwi też przyswajanie azotu. Ważne jest, by ten trik stosować jak najwcześniej, nawet profilaktycznie. Jeśli kwiaty będą bardzo osłabione, konieczne będzie zastosowanie profesjonalnych odżywek.

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Polecamy:

Rozmnażanie i pielęgnacja pieniążka. Roślina szczęściarzy szybko się rozrośnie

Roślinna odpowiedź na szarugę za oknem. Złote zasady uprawy kalanchoe