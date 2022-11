Spis treści: 01 Co zrobić, żeby nie było smug na szybach? Ważnych jest kilka aspektów

02 Mycie szyb bez smug... cytryną!

03 Sposób przygotowania domowego płynu do mycia okien

04 Mycie okien wodą z octem. Stara metoda na smugi

05 Mycie okien bez smug herbatą, czyli dość kontrowersyjna metoda

Co zrobić, żeby nie było smug na szybach? Ważnych jest kilka aspektów

Jedni to kochają i uważają za czynność relaksacyjną, inni nienawidzą - mycie okien. Czy lubimy ten obowiązek, czy też nie, jedno jest pewne, miło jest patrzeć na świat zza czystych szyb.

Sposób na smugi podczas mycia okien – czarna herbata Wypolerowane szyby wpuszczają więcej światła do mieszkania i są zwyczajnie ozdobą domu, więc warto zadbać o to, by nie było na nich zabrudzeń i smug. To właśnie smugi niekiedy potrafią wyprowadzić z równowagi osoby sprzątające, bo trudno się ich pozbyć. Jak powstają smugi na oknach?

Najczęściej winowajcami są źle dobrane detergenty oraz materiały do mycia i polerowania szyb. Niektóre z gotowych płynów zawierają składniki, które pozostawiają smugi i zacieki, a szmatki często nie wchłaniają nadmiaru wody i płynów, zostawiając przy okazji "włoski" i nitki na szkle.

Nie bez znaczenia jest także pogoda w dzień, w którym decydujemy się na mycie okien. Wbrew opinii niektórych, okien nie powinno się myć przy dużym upale i gdy świeci słońce. Woda wysycha wtedy o wiele szybciej, przez co na szybie mogą zostać smugi.

Okien także nie myjemy w mróz, bo detergent zamarza i powstanie smug jest wtedy niemal pewne. Jak więc myć okna, a przede wszystkim, czego użyć do tej czynności, by cieszyć się lśniącymi szybami przez długi czas?

Mycie szyb bez smug... cytryną!

Zdjęcie Sok z cytryny przyda się nie tylko w kuchni / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że cytryna w domu może przydać się nam nie tylko do gotowania i robienia herbaty. Cytryny mają działanie:

antybakteryjne

odkażające

wybielające

Dlatego nie od dziś cytrynę wykorzystuje się do sprzątania i spokojnie można jej użyć także do mycia okien. Zaletą mycia okien cytryną, a dokładniej rzecz ujmując - sokiem z cytryny, jest nieużywanie sztucznych detergentów, więc jest to metoda zdecydowanie bardziej ekologiczna.

Sposób przygotowania domowego płynu do mycia okien

Wystarczy, że do trzech litrów ciepłej wody dodamy 4 łyżki soku z cytryny, wymieszamy i przelejemy do butelki ze spryskiwaczem. Szyby spryskujemy roztworem i okrężnymi ruchami wycieramy szyby do sucha za pomocą papierowego ręcznika. Już suche szyby możemy wypolerować tak samo suchą ściereczką z mikrofibry.

Mycie okien wodą z octem. Stara metoda na smugi

Zdjęcie Czy zimą trzeba myć okna? Tak, bo wtedy łatwiej wpuścić promienie słoneczne do pomieszczeń / 123RF/PICSEL

Starszą i bardziej znaną metodą na smugi jest mycie szyb wodą z dodatkiem octu.

Ocet dzięki swoim właściwościom chemicznym:

usuwa zapachy

zabija bakterie i zarazki

usuwa osad z kamienia w łazience i kuchni

skutecznie czyści glazurę oraz okna

Ocet z wodą mieszamy w proporcji 1:9 i postępujemy tak samo, jak w przypadku mycia szyb miksturą z cytryny.

Mycie okien bez smug herbatą, czyli dość kontrowersyjna metoda

Zdjęcie Mycie okien domowymi sposobami sprawdzi się również jesienią. Chcemy wówczas, by efekt naszej pracy utrzymał się szczególnie długo / 123RF/PICSEL

Mało osób wie, że do czyszczenia okien można użyć naparu z... herbaty. Paradoksalnie czarna herbata nie zostawi zabrudzeń i smug, wręcz przeciwnie! Wystarczy, że wcześniej zaparzymy czarną herbatę. Warunkiem jest to, by napar był mocny.

Gdy już ostygnie, tak jak w przypadku mikstury z cytryny, wystarczy przelać go do butelki ze spryskiwaczem i spryskać nim szyby. Polerujemy okna do sucha i możemy cieszyć się przejrzystością szyb.