Do umycia ram można oczywiście użyć specjalnych, gotowych środków przeznaczonych do czyszczenia PCV. Preparaty te pozwolą na skuteczne usunięcie plam i pomogą przywrócić framugom biel. Istnieją jednak również proste, domowe sposoby - tańsze, a równie skuteczne i przede wszystkim ekologiczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować je podczas czyszczenia okien.

Jak wybielić framugi okienne? Domowe sposoby

Chyba większość z nas ma w domu sodę oczyszczoną, ocet oraz cytrynę. Jeśli nie, możesz udać się po nie do najbliższego sklepu. Te dwa produkty są niezastąpione podczas czyszczenia piekarnika, mycia kuchenki gazowej, lodówki, baterii łazienkowych jak i również okiennych framug.

Soda, ocet, sok z cytryny - jak pozbędziesz się żółtych plam z framug

Aby pozbyć się żółtych przebarwienia z PCV, wystarczy połączyć sodę, ocet oraz sok z cytryny w takich proporcjach, aby powstała dość gęsta pasta. Następnie należy posmarować ramy, odczekać kilka minut, a potem dokładnie przetrzeć i umyć czystą wodą.

Drugim sposobem na usunięcie żółtych plam na ramach okiennych jest zastosowanie mieszanki wody, octu i soku z cytryny - 1/3 szklanki octu, pół szklanki wody oraz 2 łyżki soku z cytryny.

Ten płynny preparat należy przelać do dozownika i uzupełnić mieszankę odrobiną płynu do naczyń. Tak przygotowanym środkiem wystarczy spryskać pożółkłe ramy okienne i przetrzeć ściereczką.

Zdjęcie Okna najlepiej myć ściereczką z mikrofibry / 123RF/PICSEL

Jak zapobiec żółtym plamom na framugach? Ważne jest regularne mycie

Biała framuga okna plastikowego narażona jest na oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych - promieni słonecznych, kurzu, pyłów, drobinek - dlatego łatwo ulega zabrudzeniu. Istotne jest, by nie zaniedbywać jej pielęgnacji i przynajmniej raz w miesiącu przecierać ramy okienne.

Do mycia należy używać miękkich ścierek, np. z mikrofibry, które nie zarysują ich struktury. Zanieczyszczenia powstające na co dzień można łatwo usunąć zwilżoną szmatką czy gąbką z dodatkiem delikatnego detergentu. Sprawdzi się, chociażby zwykły płyn do mycia naczyń lub uniwersalne mleczko czyszczące.

W codziennej pielęgnacji okien zda egzamin również niezastąpiona soda oczyszczona. Dzięki właściwościom wybielającym poradzi sobie z pożółkłymi ramami okiennymi i zabezpieczy przez szybkim powstawaniem kolejnych plam. Roztworem sody z wodą wystarczy raz w miesiącu przemywać framugi - w ten sposób zachowają biel na długo.

