Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek naszego ciała - przypomina serwis pacjent.gov.pl. Bez niej nasz organizm jest w stanie przeżyć zaledwie kilka dni. Dlatego tak ważne jest jej regularne picie.

Woda mocno powiązana jest bowiem z procesem trawienia, transportem składników odżywczych do komórek oraz wydalaniem szkodliwych substancji na zewnątrz. Reguluje przy tym temperaturę ciała, wspiera pracę stawów i stanowi ochronę dla naszych gałek ocznych, mózgu i rdzenia kręgowego.

Przyjmuje się, że na jeden kilogram masy ciała powinno wypijać się około 0,02 litra wody . Zdrowy, dorosły człowiek dziennie powinien więc dostarczać organizmowi od 1,5 do 2 litrów wody - w zależności od płci, temperatury otoczenia oraz aktywności fizycznej. Gdy tak się nie stanie, organizm szybko zacznie wysyłać znaki ostrzegawcze. Tych nie należy bagatelizować.

Gry organizm domaga się wody, szybko wysyła znaki, które powinny stać się dla nas lampką alarmową. Zignorowane mogą bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia. Objawy niedoboru wody w organizmie widoczne są już po kilku godzinach.

Pierwszym z nich jest suchość w gardle , któremu towarzyszy większe pragnienie oraz uczucie zmęczenia . Jeśli więc je zauważysz, nie pozwól, by zrobiło się jeszcze gorzej. Od razu sięgnij po butelkę z wodą i dostarcz organizmowi tego, czego się domaga.

Jeśli tego nie zrobisz kolejno doświadczyć możesz zaparć , a także zawrotów i bólu głowy . Utrata wody powoduje bowiem spadek ilości płynu mózgowego, zmniejszając dopływ krwi do mózgu. Następnym razem, gdy dokuczać będzie ci ból głowy, zamiast po pigułkę przeciwbólową sięgnij lepiej więc po szklankę wody. Odwodniony organizm objawia się też przesuszoną skórą i brakiem apetytu . W podobnych przypadkach od razu reaguj.

Gdy organizmowi brakuje wody, ukrwienie mózgu pogarsza się. Obok spadku zdolności koncentracji dochodzi wówczas do zaburzenia koordynacji ruchów czy zaburzeń pamięci. Mogą wystąpić też kłopoty z sercem. W całym organizmie dojdzie zaś do wysychania błon śluzowych, będących naturalną barierą przeciw bakteriom i wirusom. Co za tym idzie, znacznie spadnie odporność na choroby.