Otręby owsiane są dostępne praktycznie w każdym sklepie, więc nie ma problemu z ich nabyciem. Rzadko są jednak wybierane, ponieważ zazwyczaj traktowane są jako dodatek np. do wypieków i mało kiedy odgrywają pierwsze skrzypce. Otręby owsiane są bardzo wartościowe, chociaż tak naprawdę są produktem ubocznym przemiału ziaren: pozyskiwane są z łuski, która nie trafia do mąki.

Okazuje się, że to ogromna dawka błonnika pokarmowego, który jest wspaniałą pożywką dla naszych jelit. Oczywiście, ten produkt zawiera o wiele więcej cudownych dla zdrowia substancji, więc to kolejny argument, aby sięgać po niego, jak najczęściej.

Aby sprawdzić, na co dobre są otręby owsiane, trzeba przyjrzeć się temu, jaki skład oferują. Zacząć trzeba od błonnika, który dobroczynnie działa na jelita: on pomaga pozbyć się złogów, zredukować poziom glukozy oraz ciśnienia tętniczego w organizmie, a także nasycić na długo, co eliminuje napady wilczego głodu. Otręby owsiane to także źródło pełnowartościowego białka, czyli katalizatora wszystkich procesów zachodzących w naszym ciele, ale to także cenny surowiec energetyczny. Rzadko wspomina się, że w ziarenkach znaleźć można także selen i cynk (wspierają odporność), potas i magnez (dobre na pracę serca i mózgu) oraz żelaza (wzmacnia krew oraz zapobiega anemii).