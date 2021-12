Możliwości aranżacji ślubu i wesela wokół jednego motywu przewodniego jest bardzo wiele. Warto taki motyw sobie wybrać: daje pole do kreacji, sprawi, że wasz ślub będzie inny niż wszystkie inne! Wiadomo, że musi być muzyka, tańce i jedzenie. Nie wiadomo jednak jakie, gdzie i w jakiej estetyce. Niekiedy wybór stylu narzuca przestrzeń, w jakiej odbywa się wesele. Innego wystroju wymaga poprzemysłowa hala, industrialne podwórko; zupełnie innych motywów spodziewamy się w wiejskich przestrzeniach. Sale weselne dają często duże pole dla wyobraźni - dzięki odpowiednim dodatkom można w nich wyczarować dowolny klimat.

Reklama

Drobny gest, a wszystko zmienia

- Mając najczęściej wiele miesięcy na przygotowania, warto na początek przejrzeć przykłady zaaranżowanych sal i wesel - zachęca Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu PlanujemyWesele. - To pierwszy krok, aby młodzi określili, choćby intuicyjnie, w jakich klimatach oboje najlepiej się poczują. A te umiemy wyczarować światłem, dekoracjami, muzyką. Spójność spowoduje, że także goście dobrze odnajdą się w takiej przestrzeni i na długo zapamiętają wyjątkowy styl uroczystości. Nasza ekspertka przestrzega przy tym przed popadaniem w przesadę. - Chodzi o to, aby nie zamienić własnej uroczystości w plan filmowy lub nie przytłoczyć wystrojem. Istotą jest przecież świętowanie spotkania dwojga kochających się ludzi.

Na czym to polega

Motyw przewodni to nic innego, jak budowanie spójnego klimatu. Zaczynamy od wyboru sukni ślubnej i stroju dla pana młodego. Jeśli para chce zaszaleć ze stylem i na przykład pójść do ołtarza w martensach i przyjechać na harleyu - wiadomo, że wesele nie może mieć charakteru glamour.

- Parom, które czują się zagubione w tej dziedzinie, przychodzą na pomoc specjaliści - dekoratorzy, floryści, aranżerzy przestrzeni - przypomina Karolina Dokić-Pietuszko. - Na pierwszy rzut oka potrafią ocenić, czy wybraną salę uda się dostosować do wyobrażeń przyszłych małżonków o weselu, doradzą, jak pogodzić budżet i marzenia. Patentów na estetyczną spójność jest wiele. Profesjonaliści podpowiadają, żeby pierwsza zapowiedź stylu wesela pojawiła się już w zaproszeniach. Kolejna odsłona niespodzianki to drobne akcenty w strojach nowożeńców: wystarczą kwiatowe. Bukiet z delikatnych, polnych kwiatów albo z bardzo kolorowych, mocnych lub elegancki, minimalistyczny - stanie się zapowiedzią tego, co weselnicy zastaną w miejscu przyjęcia. Te motywy łatwo dają się powtórzyć w dekoracji sali, kolorystyce stołów, dekoracji wejścia, kolorach oświetlenia.

Zdjęcie Zabawy w czasie tradycyjnych oczepin także można dostosować do motywu przewodniego wesela / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Dlaczego warto wybrać motyw przewodni wesela

Dlaczego warto? Aby było niezapomniane. Ślub zbudowany wokół wspólnego motywu sprawia, że zebrani czują się na nim dobrze. Tak działa na nas wrażenie harmonii - tłumaczy Karolina Dokić-Pietuszko. - Jeśli wystrój jest spójny z pasjami państwa młodych, staje się też w jakimś sensie ich wizytówką.

Jeśli na przykład para młoda uwielbia podróże, nikogo nie zaskoczą zaproszenia na ślub w formie biletów lotniczych, podobne winietki z nazwiskami gości na stołach i rozkład sali w formie tablic informacyjnych wzorowanych na Paryżu, Nowym Jorku, czy z Maroka. W wystroju sali zaś egzotyczne akcenty, na przykład lampy, świecidełka, witrażowe świeczniki, podobnie przystawka w menu, na przykład hummus z oliwkami czy uwielbiany przez wszystkich lawasz i świeże falafele z warzywami lub francuska bagietka i deska serów. Akcenty muzyczne i zapach unoszący się delikatnie w powietrzu tylko pobudzą wyobraźnię i apetyt biesiadników. Na jedzenie, tańce i rozmowy do białego rana.

Ryzyko, że komuś to wesele się nie spodoba

Otóż ryzyko, że ktoś będzie niezadowolony z przyjęcia, istnieje zawsze.

- Doświadczenie wskazuje, że jeśli ślub i wesele obmyślimy z wyczuciem, bez przesady i nachalności, pamiętając o sprawdzonych i przez wiele par przetestowanych zasadach, nie musimy przejmować się, że któryś z zaproszonych gości nie będzie zadowolony - mówi nasza ekspertka z portalu-katalogu PlanujemyWesele. - Należy liczyć się z tym, że zwykle jest ktoś, kto znajdzie powód do narzekania, i na to chyba nie ma rady. Nowożeńcy znają siebie, swoje rodziny, swoich przyjaciół, a ci znają ich i ich upodobania. Wybrany przez młodych motyw przewodni ślubu i wesela nie powinien więc być wielkim zaskoczeniem dla gości. Może ich najwyżej ucieszyć styl i klasa przygotowania, świadomy dobór i dbałość o najdrobniejsze szczegóły - podkreśla Karolina Dokić-Pietuszko.

Zdjęcie Warto poprosić o pomoc ekspertów, dzięki którym ślub i wesele obędą się bez wpadek / 123RF/PICSEL

Motyw przewodni, gdzie warto go zaznaczyć?

- w stylizacjach państwa młodych,

- w wystroju kościoła lub sali ślubów,

- w wystroju sali weselnej,

- w grafice zaproszeń i winietek na stołach weselnych,

- w dekoracjach na stołach,

- w oprawie sali (np. światła, tabliczki informacyjne, mapa sali, wejście do budynku),

- w muzyce (nie musi być w jednym stylu, ale warto wybrany styl podkreślić także akcentami muzycznymi np. piosenką francuską, wschodnią czy klasyką rocka),

- w zapachu (delikatne nuty, tak aby nie przytłoczyć, ale zbudować nastrój),

- w dekoracji i doborze marki samochodu nowożeńców,

- w doborze wspólnych zabaw weselnych,

- w prezentach z podziękowaniem dla gości za przybycie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akcja „Burek sam nie poprosi o pomoc” materiał partnera

***

Zobacz również:

Błędy, których nie chcesz popełnić, zapraszając gości na ślub



Regionalne tradycje ślubne, które nadal praktykujemy!

Ślub i wesele jak z Bollywood