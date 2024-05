"Wiejska lemoniada" to nazwa, którą stosujemy z przymrużeniem oka, ponieważ w składzie tego napoju nie znajdziemy żadnych cytryn. Jednakże nie wzięła się ona znikąd! Napój ten, podobnie jak lemoniada doskonale gasi pragnienie i poprawia samopoczucie.

Z tego powodu często spożywany był w trakcie prac polowych. Co ciekawe początkowo był napojem dla chłopstwa, jednak za czasów króla Władysława Jagiełły pojawił się na szlacheckich stołach. Dziś ponownie zaczynamy doceniać jego wyjątkowy smak i właściwości zdrowotne. Napój, o którym mowa to kwas chlebowy.

Kwas chlebowy powstaje w wyniku fermentacji chleba z dodatkiem cukru i drożdży. Powstałe w ten sposób bakterie kwasu mlekowego sprawiają, że kwas chlebowy jest świetnym, naturalnym probiotykiem. Ma słodko-kwaśny smak z nutką goryczy oraz wyczuwalny aromat zbóż i pieczonego chleba.



Jego przygotowanie jest bardzo proste. Pierwszym krokiem jest rozdrobnienie kawałków chleba i umieszczenie ich w naczyniu. Następnie dodaje się cukier, który będzie pożywką dla drożdży, będących naturalnymi organizmami fermentującymi. Rozkładają one cukier zawarty w chlebie, przekształcając go w kwas chlebowy i inne związki organiczne.



Naczynie z mieszanką zostawia się na określony czas w ciepłym miejscu, aby umożliwić drożdżom przeprowadzenie procesu fermentacji. Fermentacja trwa zazwyczaj od 2 do 3 dni, w zależności od preferowanego smaku i konsystencji kwasu chlebowego.