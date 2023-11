Spis treści: 01 Grudnik - charakterystyka

02 Stanowisko dla kaktusa

03 Podlewanie i przesadzanie grudnika

04 Jak pobudzić grudnika do ponownego kwitnięcia?

Grudnik - charakterystyka

Zygokaktus, szlumbergera lub kaktus Bożego Narodzenia. Wszystkie te nazwy opisują jedną z bardziej efektownie kwitnących roślin doniczkowych, stającą się prawdziwą ozdobą domów i mieszkań w sezonie jesienno-zimowym. Gatunek porasta tropikalne lasy deszczowe Brazylii. Zaliczany jest do epifitów, czyli roślin wyrastających na drzewach oraz skałach.

Współcześnie wyróżniamy aż 200 odmian uprawnych grudnika, które łączy jedna wspólna cecha - wszystkie zakwitają wraz z nastaniem zimy. Oryginalne kwiaty rośliny swoim wyglądem przypominają długie dzwoneczki wyrastające ze śpiących pączków na wierzchołku najmłodszego członu. Pąki przyciągają wzrok soczystymi barwami różu, fioletu oraz czerwieni, choć zdarzają się także okazy białe i kremowe. Na skutek licznych modyfikacji, hoduje się także odmiany dwukolorowe.

Stanowisko dla kaktusa

Zdjęcie Stawianie grudnika w pełnym słońcu nie jest dobrym rozwiązaniem / 123RF/PICSEL

W ostatnich dniach listopada lub pierwszych dniach grudnia możemy zacząć ze zniecierpliwieniem doglądać rozkwitu grudnika. By jak najdłużej cieszyć się egzotycznym wyglądem rośliny, ustawmy ją na stanowisku półcienistym lub takim, do którego dochodzi wyłącznie światło rozproszone. Choć kusi nas, by podziwiać kwiaty w pełnym słońcu, takie poczynanie może osłabić roślinę.

Ważne jest także zadbanie o temperaturę, która latem powinna oscylować wokół 20 st. C, a zimą nie przekraczać 10 st. C. Wraz z pojawieniem się pierwszych kwiatów na kaktusie Bożonarodzeniowym, powstrzymajmy się od przenoszenia go z miejsca na miejsce. W tym czasie roślina staje się bardzo wrażliwa, a na wszelkie zmiany reaguje zrzucaniem pąków.

Podlewanie i przesadzanie grudnika

Kiedy zauważymy, że grudnik na dobre rozpoczął sezon kwitnienia, postarajmy się podlewać go bardzo umiarkowanie. Floryści zwracają uwagę, że nadal podłoże rośliny powinno być stale wilgotne. Specjaliści sugerują także, by do pielęgnacji włączyć specjalnie dobrane płynne nawozy, które należy stosować raz na dwa tygodnie. Ważne, by odstawić je na czas spoczynku roślin

Podczas uprawy grudnika nie grozi nam konieczność częstego przesadzania rośliny. Wypielęgnowane okazy warto przenieść do nowej doniczki co ok. 3-4 lata. Kiedy nadejdzie już ten czas, przygotowany pojemnik wypełniamy specjalną ziemią do kaktusów. Ważne, by była odpowiednio przepuszczalna. Grudnik powinien dość szybko przyjąć się w nowych warunkach. Floryści ostrzegają, że po przekwitnięciu błyszczące i mięsiste liście rośliny stracą swój pierwotny połysk. Nie należy się jednak tym martwić.

Jak pobudzić grudnika do ponownego kwitnięcia?

Zdjęcie Okres odpoczynku jest niezbędny, by grudnik mógł ponownie zakwitnąć / 123RF/PICSEL

Bajkowy wygląd kwiatów grudnika sprawia, że chcemy je podziwiać nieustannie przez cały rok. Istnieje sposób, który pomaga pobudzić roślinę do ponownego kwitnięcia. Cały sekret tkwi w zapewnieniu mu odpoczynku dwa razy w roku. Pierwsze wyciszenie przypada w terminie od sierpnia do października, a drugie na przełomie lutego oraz marca, tuż po przekwitnięciu. W tym czasie powinniśmy przenieść grudnika do chłodnego pomieszczenia, całkowicie zaprzestać nawożenia oraz zmniejszyć częstotliwość podlewania. Zastosowanie się do tych zaleceń sprawi, że roślina kolejny raz obsypie się kwiatami.

