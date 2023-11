Dlaczego ziemia w doniczce pleśnieje? O tej porze roku grzyby panoszą się na potęgę

Pleśń w doniczce to problem, który zbiera żniwa zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. W mieszkaniach powstają idealne warunki do rozwoju szkodliwych grzybów, które negatywnie wpływają nie tylko na stan roślin, ale i ludzi. Jak głosi znane porzekadło: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Sprawdź więc, skąd bierze się spleśniała ziemia w doniczce, by uniknąć rozrostu niepożądanych zarodników.

Zdjęcie Pleśń w doniczce z rośliną poważnie ją osłabi / 123RF/PICSEL