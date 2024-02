Spis treści: 01 Złote zasady jajek w koszulkach

02 Ile gotować i co dodać do jajka w koszulce?

03 Jak zrobić jajko poche? Prosty trik

Złote zasady jajek w koszulkach

Poszetowe, zgubione, a nawet perduty. Te ciekawe określenia odnoszą się do popularnych jajek w koszulkach. Tak podany składnik prezentuje się wyjątkowo wykwintnie. Stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnie gotowanych na miękko lub twardo, a także jajecznicy czy omletu. Co wyróżnia jajka w koszulkach? Przede wszystkim idealnie ścięte białko oraz nadal płynne żółtko zamknięte w środku specjalnej kieszonki. Jak uzyskać taki efekt bez obaw o niepowodzenie? Doświadczeni kucharze wymieniają kilka złotych zasad, które nawet z laika w kilka chwil zrobią specjalistę.

Najważniejszym krokiem będzie użycie do gotowania jedynie bardzo świeżych jajek. Im składnik starszy, tym jego białko nabiera bardziej wodnistej konsystencji i zaczyna oddzielać się od żółtka. Co stanie się z takim jajkiem po włożeniu do wody? Białko swobodnie rozleje się po całym garnku, zamiast ściśle otulić żółtko.

Białko swobodnie rozleje się po całym garnku, zamiast ściśle otulić żółtko. Jajka powinny być bardzo zimne, a najlepiej dopiero co wyjęte z lodówki. Zadbanie o prawidłową temperaturę sprawi, że żółtko jedynie lekko się sparzy, pozostając przyjemnie płynne.

a najlepiej dopiero co wyjęte z lodówki. Zadbanie o prawidłową temperaturę sprawi, że żółtko jedynie lekko się sparzy, pozostając przyjemnie płynne. Nie warto zapominać także o wodzie w garnku. Temperatura płynu nie powinna być zbyt wysoka ani za mocno się gotować. Jeśli na powierzchni będą królowały bąbelki powietrza, białko nie dostanie szansy zbicia się w jednolitą całość, a beztrosko rozpłynie po garnku.

Ile gotować i co dodać do jajka w koszulce?

Jak długo należy gotować jajka w koszulkach, by wyszły idealne? Konkretny czas zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać. Zakłada się, że powinny spędzić w wodzie od 2 do 4 minut. Już po dwóch minutach uzyskamy płynne żółtko i półpłynne białko. Trzy minuty dadzą nam płynne żółtko i ścięte białko, a cztery minuty częściowo płynne żółtko i ścięte białko.

Idealne dla cukrzyków i wegetarian. Zastąpią mięso i dostarczą witamin!

Zrób napój z dodatkiem tej soli. Organizm ci podziękuje

Najlepsza surówka do obiadu. Mąż i dzieciaki będą chcieli jeść ją codziennie

Bez tarcia i łzawiących oczu. Ekspresowe i mocno chrupiące placki ziemniaczane

Na tym etapie warto pamiętać o jednym kluczowym składniku, który nie tylko sprawi, że jajko w koszulce uzyska doskonałą konsystencję, ale także podbije jego smak. Mowa o dodaniu porcji octu do gotującej się wody. Kwaśne środowisko pomaga białku lepiej się ścinać, a dodatkowo nadaje mu lepszego kształtu. Jakie proporcje zastosować? Osoby o większym doświadczeniu kulinarnym doradzają dolanie dwóch łyżek octu 10% na 1 litr wody.

Jak zrobić jajko poche? Prosty trik

Świeżość jajek, ich temperatura czy wrzenie wody to niejedyne składowe, na które należy zwrócić uwagę podczas gotowania. Doświadczeni kucharze podkreślają, by nigdy nie wrzucać rozbitych jajek bezpośrednio do wody. Najlepiej zacząć od wbicia ich pojedynczo do małych miseczek. Specjaliści podpowiadają także banalny trik, który polega na odłowieniu ugotowanych jajek za pomocą zwykłego sitka. W ten sposób nie tylko pozbędziemy się zbyt rzadkiej części białka, ale także jajko w koszulce nie rozpadnie się w drodze na talerz.

