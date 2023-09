Ślimaki w ogrodzie: We wrześniu nadal są aktywne

Jeśli komukolwiek wydawało się, że we wrześniu ślimaki już nie są aktywne, to jest w grubym błędzie. Mięczaki, z racji tego, że nadal sprzyja pogoda, mogą plądrować zgromadzone w ogrodzie rośliny. Warto pamiętać, że ślimaki są aktywne zazwyczaj nocą, więc nie możemy przyłapać ich na gorącym uczynku. Z racji tego, że stworzenia te lubią wilgoć, a zazwyczaj we wrześniu zdarza się więcej dni deszczowych, to możemy być prawie pewni, że właśnie teraz ślimaki będą atakować ze zdwojoną siłą.

Co na ślimaki? Tak je wyłapiesz!

Istnieje wiele sposobów, aby pozbyć się ślimaków z ogrodu, ale trzeba przyznać jedno: prędzej czy później znowu powrócą. Jeśli jednak jesteśmy za tym, aby pozbyć się mięczaków w sposób humanitarny, mamy na to rozwiązanie. Wystarczy wziąć garść płatków owsianych i wymieszać z wodą w taki sposób, aby powstała gęsta masa i przełożyć całość na tackę. Teraz nie pozostaje nic innego, jak rozłożyć przynętę w różnych miejscach ogrodu, by zachęcić ślimaki do takiego poczęstunku, a tym samym odwrócić ich uwagę od roślin rosnących na rabatach i grządkach. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wyniesienie mięczaków z dala od ogrodu.

Inne sposoby na ślimaki

Przedstawiona metoda pozbycia się ślimaków z ogrodu nie jest jedyną, jaką można zastosować. Dla lepszego efektu warto zastosować kilka równocześnie, zwłaszcza wtedy, gdy atak żarłocznych stworzeń dosłownie ogołaca nasze okazy. Warto zastosować np. działania prewencyjne i ustawić bariery przeciwko żarłocznym stworzeniom.

Zdjęcie Ślimaki nie znoszą zapachu cynamonu / INTERIA.PL

Co warto mieć na uwadze?

Skorupki jaj : skorupki warto pokruszyć i szczelnie obsypać dookoła grządek i rabat w taki sposób, aby ślimakom uniemożliwiać wtargnięcie na teren.

: skorupki warto pokruszyć i szczelnie obsypać dookoła grządek i rabat w taki sposób, aby ślimakom uniemożliwiać wtargnięcie na teren. Kawa: fusy z kawy nie muszą lądować w koszu. W ogrodzie mogą odstraszyć żarłoczne stworzenia.

fusy z kawy nie muszą lądować w koszu. W ogrodzie mogą odstraszyć żarłoczne stworzenia. Cynamon: intensywny zapach przyprawy nie jest zapachem, za którym mięczaki przepadają, więc mogą stracić zainteresowanie naszym ogrodem.

