Borówka to krzew jagodowy, którego niektóre odmiany mogą osiągnąć nawet do 3 metrów wysokości. Kwitnie on od kwietnia do maja, natomiast owocuje od lipca do końca sierpnia. Krzew daje słodkie i wartościowe owoce, które mają wiele właściwości zdrowotnych. Zawierają one wiele witamin i minerałów w tym:

witaminę C,

tiaminę,

ryboflawinę,

witaminy B6, A, E, K

kwas foliowy.

Do tego borówki są niskokaloryczne, korzystnie działają na układ pokarmowy, wspomagają leczenie chorób oczu, a także zapobiegają marskości wątroby oraz nowotworom.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Strucla z borówkami Polsat

Zobacz również: Borówka amerykańska: Właściwości, zastosowania i uprawa

Uprawa i pielęgnacja borówki

Krzew ten bardzo chętnie uprawiany jest w przydomowych ogródkach oraz na działkach. Przyczynia się do tego prosta pielęgnacja rośliny, a także jej wysoka wytrzymałość na mróz oraz ataki szkodników. Borówka lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione. Jej stanowisko powinno być również osłonięte od wiatru. Krzew ten źle znosi przesuszenie, a z uwagi na płytki system korzeniowy należy go regularnie podlewać. Wybierając stanowisko dla borówki, należy również unikać miejsc, w których po deszczu gromadzi się woda.

Zobacz również: Nowy hit na polskich działkach. Bije borówkę na głowę i dobrze znosi mrozy

Najlepsza gleba pod borówki. Będą szybko rosły i obficie owocowały

Najważniejszym aspektem w uprawie borówki, który przełoży się na obfite owocowanie krzewu, jest gleba. Koniecznie musi mieć ona kwaśny odczyn (od 3,8 do 4,8 pH). Podłoże powinno być też przepuszczalne, lekkie i zasobne w składniki pokarmowe oraz próchnicę.

Sadząc borówkę w glebie mineralnej, warto pomyśleć o wzbogaceniu jej materią organiczną. W tym celu możemy przekopać ziemię z kwaśnym torfem, a także przekompostowanymi trocinami z drzew iglastych.

Zdjęcie Dobór odpowiedniego podłoża jest kluczowy dla wzrostu i owocowania borówki / 123RF/PICSEL

Kilka cennych porad dotyczących dostosowania podłoża borówki pod jej wymogi możemy znaleźć na facebookowej grupie “Fajny Ogród - grupa dyskusyjna". Zrzesza ona ponad pół miliona miłośników ogrodnictwa, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz wskazówkami dotyczącymi uprawy i pielęgnacji poszczególnych odmian i gatunków roślin. Wielu użytkowników chwali działanie fusów z kawy, które dodatkowo wzbogacają glebę w składniki odżywcze. Inni polecają również regularne stosowanie preparatów, które zakwaszają ziemię np. siarczanu amonu.

Na grupie pojawił się też ciekawy komentarz dotyczący przygotowania nawozu zakwaszającego we własnym domu. Potrzebujemy do tego jedynie starego chleba i wody. Czerstwe pieczywo moczymy kilka dni w wodzie, a następnie taką miksturą polewamy glebę. Borówki będą rosły jak szalone.

Należy pamiętać, że niewłaściwy dobór podłoża może skutkować mniejszym wzrostem rośliny i ubogim owocowaniem. Zwiększa ono również ryzyko występowania chorób.

Zobacz również: Te osoby nie powinny jeść borówek amerykańskich. Ważne przeciwwskazania