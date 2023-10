Topinambur: krewny słonecznika

Topinambur to roślina, która w środowisku naturalnym występowała niegdyś wyłącznie w Ameryce Południowej, ale też tam była uprawiana przez rdzennych mieszkańców. Jak łatwo się domyśleć, do Europy trafiła za sprawą tzw. wielkich odkryć geograficznych, ale mieszkańcy starego kontynentu zaczęli go uprawiać dopiero w wieku XVIII. Topinambur jest krewnym znanego nam wszystkim słonecznika, jednak jego kwiaty nie są tak okazałe, za to na roślinie rośnie ich zdecydowanie więcej. Karczoch jerozolimski, bo tak też jest nazywany, uprawiany jest przede wszystkim dla jego smacznych i pożywnych bulw, ale nie można topinamburowi odmówić walorów dekoracyjnych.

Reklama

Sprawdź: Tej witaminy nie może zabraknąć na talerzu. Wspiera odporność i serce

Topinambur: może być zamiennikiem ziemniaka

Co jest najciekawsze w topinamburze? To, że przepiękna roślina wyrasta z bulwy umieszczonej w ziemi, która jest najbardziej cenna i wartościowa w uprawie, może być spożywana bez przeszkód, a włączenie jej do diety może przynieść wymierne korzyści. Zanim jednak poznamy, dlaczego warto jeść topinambur, to czas poznać, jak go wykorzystać w kuchni. Co ciekawe, może być jedzony na surowo, np. obrany i pokrojony w plastry, ale świetnie smakuje również wtedy, kiedy jest ugotowany, usmażony lub upieczony. Nieważne, jaką strategię obierzemy w przygotowaniu topinamburu, to podczas kosztowania poznamy jego ciekawy smak: z jednej strony słodkawy, z drugiej lekko orzechowy, a wiele osób przyrównuje go do karczocha.

Zdjęcie Weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Co można znaleźć w topinamburze? Całkiem sporo rzeczy

Skoro wiemy już, jak smakuje topinambur, to warto zapoznać się teraz z tym, co nam dokładnie oferuje oprócz smaku. Okazuje się, że bulwa jest bardzo zdrowa, bo znaleźć w niej można inulinę, czyli naturalny wielocukier. Wbrew pozorom, inulina jest pomocna dla diabetyków, ponieważ dzięki niej topinambur ma niski indeks glikemiczny (IG), więc nie powoduje gwałtownych wyrzutów glukozy w organizmie. Oczywiście inulina działa na nasze ciało holistycznie, ponieważ może regulować poziom cholesterolu, co z całą pewnością ucieszy sercowców. Dodatkowo substancja ta korzystnie wpływa na działanie jelit, wspiera mikroflorę jelitową, a to sprawia, że poprawia się m.in. nasza odporność. Na koniec ważna informacja: inulina działa pobudzająco na jelita, dlatego narząd ten pracuje na pełnych obrotach i może także pomóc oczyścić organizm z toksyn.

Polecamy: Katarzyna Bosacka wyjawiła prawdę na temat ryżu. Polacy trują się nim każdego dnia

Topinambur: inulina to nie wszystko

Zdjęcie Topinambur jest nie tylko zdrowy, ale także przepięknie się prezentuje w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Inulina to tylko jedna substancja, która znajduje się w topinamburze, a to tylko namiastka tego, co smaczna bulwa oferuje. To także źródło witamin: A, C, E, K oraz z grupy B, które korzystnie wpływają na cały organizm. Znaleźć w nim można ponadto minerały: wapń, magnez, żelazo, potas, fosfor, cynk i sód. Na tym nie koniec: bulwy zawierają także błonnik i pektyny, czyli to, co najlepiej działa na układ pokarmowy. Wszystko to razem stanowi skuteczny oręż w profilaktyce wielu schorzeń. Dzięki zajadaniu topinambura możliwe jest wyregulowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru, a także wzmocnienie serca, poprawę odporności oraz ochronę układu nerwowego.

Jak jeść topinambur?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przepis na dorsza z topinamburem Interia Kulinaria

Wiemy już, że topinambur można jeść na surowo, wystarczy go porządnie obrać i pokroić np. w plasterki. Jeśli jednak chcemy poeksperymentować, to można pokroić bulwę w słupki i usmażyć tak, jak ziemniaczane frytki: to będzie miła i ciekawa odmiana od dania, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Topinambur może być również dodatkiem do dań głównych, a wystarczy go ugotować i zaserwować w formie purée, ale także można ponieść wodzę fantazji i przyrządzić zapiekankę warzywną z bulwą w roli głównej. Dla tych, którzy chcą zachować szczupłą sylwetkę i chcą wyciągnąć z topinambura najwięcej cennych substancji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać go do sałatki albo surówki.

Może cię zainteresuje: Oliwa z oliwek na skórę włosy i paznokcie? Lepiej miej ją w domu