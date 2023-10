Spis treści: 01 Właściwości witaminy B6. Co trzeba o niej wiedzieć?

02 Na co pomaga witamina B6?

03 Czym objawia się niedobór witaminy B6?

04 Gdzie występuje witamina B6? Talerz pełen zdrowia

Właściwości witaminy B6. Co trzeba o niej wiedzieć?

Pod pojęciem witaminy B6 kryje się grupa sześciu związków organicznych. Jednym z nich jest pirydoksyna — często dla uproszczenia określenie to bywa stosowane również jako nazwa zamienna witaminy. W organizmie jest magazynowana przede wszystkim w mięśniach i wątrobie, w mniejszym stopniu w jelitach. Zalicza się do witamin rozpuszczalnych w wodzie, a najskuteczniejszym sposobem jej dostarczania organizmowi są posiłki.

Obecność witaminy B6 niejednokrotnie można zauważyć także w preparatach mających na celu uzupełnienie niedoboru magnezu. Pirydoksyna poprawia jego wchłanianie, czyniąc suplementację bardziej efektywną.

Reklama

Sprawdź też: Nietypowe znaki, że odporność mocno spadła. Ich pojawienie się wróży chorobę

Na co pomaga witamina B6?

Mimo że w kontekście odporności najwięcej słyszy się o witaminie C (znanej też jako kwas askorbinowy), rola witaminy B6 też jest tutaj niezwykle istotna. Uczestniczy w tworzeniu przeciwciał, dzięki którym organizm jest w stanie zwalczać infekcje. Warto o tym pamiętać nie tylko podczas sezonu jesienno-zimowego. Wszak budowanie mocnej odporności to długotrwały proces.

Zdjęcie Dbaj o odporność niezależnie od pory roku / 123RF/PICSEL

Za co jeszcze odpowiada witamina B6? Do najważniejszych funkcji zaliczane są:

udział w produkcji hemoglobiny i ochrona przed niedokrwistością;

utrzymanie poziomu ciśnienia krwi w ryzach;

pozytywny wpływ na pracę mięśni, w tym serca ;

; czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów metabolicznych — przemiany tłuszczów, węglowodanów i białek pochodzących z pożywienia na potrzebną do funkcjonowania całego ciała energię;

— przemiany tłuszczów, węglowodanów i białek pochodzących z pożywienia na potrzebną do funkcjonowania całego ciała energię; wsparcie układu nerwowego.

Przeczytaj: Właściwości tych niepozornych orzechów są nieocenione. Przygotujesz z nich smaczny i zdrowy napój



Czym objawia się niedobór witaminy B6?

Z racji tego, że wśród źródeł witaminy B6 wymienić można sporo popularnych na polskich stołach produktów spożywczych, niedobory tej substancji nie są zbyt powszechne. Mogą jednak wystąpić u nałogowych palaczy i osób nadużywających alkoholu. Długotrwałe przyjmowanie niektórych leków i rekonwalescencja po przebytych chorobach również mogą wpłynąć na pojawienie się braków. Zapotrzebowanie na witaminę B6 rośnie wraz z wiekiem, a jej poziom w organizmie warto sprawdzać zwłaszcza po 50. roku życia. Większej dawki potrzebują też kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Zdjęcie Kliknij w obrazek i weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Do objawów niedoboru witaminy B6 należą:

pogorszenie nastroju,

rozdrażnienie lub apatia,

problemy z koncentracją,

obniżona odporność i zwiększona podatność na infekcje,

bezsenność,

mrowienie i drętwienie kończyn,

zaczerwienie i łuszczenie skóry,

wypadanie włosów,

łupież.

Trzeba wspomnieć, że symptomy te mogą być powiązane z innymi dolegliwościami. Zawsze w sytuacji niepokojących objawów, należy skierować się do lekarza, który zleci odpowiednie badania i na ich podstawie wyda diagnozę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przed zastosowaniem suplementów diety należy precyzyjnie określić, jakich witamin brakuje w organizmie Newseria Lifestyle

Zobacz: Zrezygnuj z jedzenia pszennego chleba na dwa tygodnie. Oto co stanie się z twoim ciałem

Gdzie występuje witamina B6? Talerz pełen zdrowia

Zostało już wspomniane, że witamina powinna być dostarczana wraz z posiłkami. Jak komponować jadłospis, by uchronić się przed niedoborami? W czym jest najwięcej witaminy B6? Bardzo dobrym źródłem jest kasza gryczana. Daje duże pole do popisu podczas przyrządzania potraw — można używać jej jako dodatku do dania głównego zamiast ziemniaków czy zamieniać ją w apetyczne kaszotto. Inspiracji nie zabraknie.

Zdjęcie Kasza gryczana pomoże stworzyć smaczne i zdrowe menu / 123RF/PICSEL

Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego prym pod względem zawartości witaminy B6 wiedzie mięso z kurczaka (w menu uwzględniaj zwłaszcza piersi) oraz indyka. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że obróbka, w tym gotowanie, smażenie i peklowanie mięsa, obniża zawartość witaminy o 30-50 procent.

W urozmaiconym menu nie powinno brakować jaj oraz ryb, zwłaszcza łososia, dorsza, makreli i pstrąga. Gdy mowa o roślinnych produktach bogatych w witaminę B6, na talerzu uwzględnij białą fasolę, kapustę, brokuły i marchew. Uzupełnieniem diety niech będą banany, kiwi i takie owoce sezonowe, jak maliny, truskawki oraz porzeczki. Nie zapominaj o pełnoziarnistym pieczywie.

Polecamy:

Owoce z największą dawką witaminy C. Opóźniają starzenie, zmniejszają ryzyko nowotworów

Ustalono, kto nie powinien pić kawy. Sprawdź, czy należysz do tej grupy