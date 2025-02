To potrawy, które mogą zawierać dużą ilość składników odżywczych, a jednocześnie mało kalorii. Zupa to świetny sposób na włączenie do dań większej ilości warzyw. To sprytny patent dla osób, które nie przepadają lub nie są przyzwyczajone do smaku surowej zieleniny. Warzywa nie tylko poprawiają trawienie, ale są też wypełnione witaminami i minerałami, które pomagają stabilizować poziom cukru we krwi oraz panować nad apetytem.